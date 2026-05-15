Марина Терюханова, редактор ленты
Как зарегистрироваться в Резерв+ и что необходимо для обновления данных
Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ с помощью которого военнообязанные, призывники и резервисты могут обновить свои учетные данные.
Приложение Резерв+: как зарегистрироваться
Чтобы зарегистрироваться в приложении и получить данные из реестра Оберег, необходимо выполнить несколько простых шагов.
Рассказываем подробнее, как зарегистрироваться в Резерв+:
- Скачать мобильное приложение Резерв+. Сделать это можно через App Store и Google Play Market.
- Авторизоваться с помощью системы BankID НБУ;
- Подтвердить или уточнить личные данные:
мобильный телефон:
адрес электронной почты:
текущий адрес проживания:
- Придумать пароль из 4 цифр и настройки входа по биометрическим данным.
После обновления данных в приложении можно будет увидеть всю имеющуюся информацию из реестра Оберег.
Также в приложении Резерв+ есть QR-код, с помощью которого представители ТЦК и СП смогут быстро получить информацию о статусе военнообязанного лица.
Как встать на воинский учет онлайн через приложение Резерв+
Вставание на воинский учет в Украине постепенно переходит в цифровой формат — теперь пройти эту процедуру можно без посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Оформить учет позволяет онлайн-сервис в приложении Резерв+, в том числе для граждан, находящихся за пределами страны.
В Министерстве обороны отмечают, что новая опция доступна не всем категориям граждан, а только определенным группам.
Онлайн-постановка на учет предусмотрена исключительно для тех, кто становится на него впервые. Лица, которые уже были сняты с учета, а также женщины, должны оформлять процедуру лично через ТЦК и СП.
Чтобы воспользоваться сервисом в Резерв+, нужно установить или обновить приложение, пройти авторизацию и выбрать функцию Стать на учет. После подачи запроса система обрабатывает данные автоматически, а результат появляется в электронном профиле пользователя.
В случае успешного прохождения процедуры в приложении формируется Резерв ID со статусом:
- На учете — для граждан в возрасте 17–24 лет;
- Военнообязанный — для мужчин 25–59 лет.
В ведомстве подчеркивают, что цифровой формат позволяет пройти процедуру без бумажных документов и без прохождения медицинского осмотра, а также значительно сокращает время оформления и нагрузку на ТЦК и СП.
Новый механизм прежде всего упрощает процедуру для призывников и военнообязанных, позволяя избежать очередей и личных визитов.
Онлайн-регистрация доступна юношам 2009 года рождения — до 31 июля включительно. Также ею могут воспользоваться мужчины в возрасте от 18 до 59 лет, в том числе те, кто находится за границей.
При этом обязательным условием является отсутствие предыдущего воинского учета, а также наличие биометрических документов — ID-карты или загранпаспорта нового образца.