Украинские воины поразили самолет Бе-200 Альтаир, вертолет Ка-27, зенитный ракетный комплекс Тор-М2, зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и корабль с боекомплектом, которые использовали российские войска.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем и командующий СБС ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр).

ВСУ поразили самолет, вертолет и корабль с БК

Отмечается, что в координации с Центром глубинных поражений Сил беспилотных систем подразделения осуществили серию ударов по авиации, средствам противовоздушной обороны, логистическим объектам и местам расположения личного состава армии России.

Сейчас смотрят

В результате успешной атаки операторы 1 отдельного центра поразили самолет-амфибию Бе-200 Альтаир и вертолет Ка-27 в городе Ейск на территории Российской Федерации.

В то же время бойцы подразделения поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 во временно оккупированном Крыму и корабль-сухогруз с боекомплектом в Бердянске.

Unmanned Systems Forces struck a Be-200 “Altair” aircraft, a Ka-27 helicopter, a “Tor-M2” SAM system, a “Pantsir-S1” air defense system, and a ship with ammunition In coordination with the Deep Strike Center of the Unmanned Systems Forces, units carried out a series of targeted… pic.twitter.com/xMu9XnzpAy — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) May 15, 2026

Кроме того, операторы 427 отдельной бригады Рарог поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М2 в Луганской области.

Также бойцы 414 бригады Птицы Мадяра вместе с 20 бригадой К-2 нанесли удар по учебному центру и пункту временной дислокации российских войск на временно оккупированной территории Луганской области.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.