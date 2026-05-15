Украинские воины поразили самолет Бе-200 Альтаир, вертолет Ка-27, зенитный ракетный комплекс Тор-М2, зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 и корабль с боекомплектом, которые использовали российские войска.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем и командующий СБС ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр).

Отмечается, что в координации с Центром глубинных поражений Сил беспилотных систем подразделения осуществили серию ударов по авиации, средствам противовоздушной обороны, логистическим объектам и местам расположения личного состава армии России.

В результате успешной атаки операторы 1 отдельного центра поразили самолет-амфибию Бе-200 Альтаир и вертолет Ка-27 в городе Ейск на территории Российской Федерации.

В то же время бойцы подразделения поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 во временно оккупированном Крыму и корабль-сухогруз с боекомплектом в Бердянске.

Кроме того, операторы 427 отдельной бригады Рарог поразили зенитный ракетный комплекс Тор-М2 в Луганской области.

Также бойцы 414 бригады Птицы Мадяра вместе с 20 бригадой К-2 нанесли удар по учебному центру и пункту временной дислокации российских войск на временно оккупированной территории Луганской области.

