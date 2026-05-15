В ночь на 15 мая российские войска продолжили атаки по Украине.

Под комбинированным ракетно-дронным ударом оказалась Одесская область. Также российские войска атаковали транспортную инфраструктуру Запорожской области — под ударом оказалась железнодорожная станция в Вольнянске.

В то же время на Харьковщине Силы обороны вернули под контроль Отрадное и прилегающую территорию на Двуречанщине.

А Украина и Россия провели первый этап масштабного обмена пленными в формате 1000 на 1000 — домой вернулись 205 украинцев.

Об этих и других событиях ночи и утра 15 мая — читайте в подборке.

Атака на Одесскую область

В ночь на 15 мая российские войска осуществили комбинированную ракетно-дронную атаку на Одесскую область. Под ударом оказались гражданская и критическая инфраструктура, жилой сектор и предприятия.

В нескольких селах региона повреждены шесть частных домовладений, трехэтажное офисное здание и три автомобиля. Часть домов подверглась серьезным разрушениям — выбиты окна, повреждены кровли и конструкции.

После попаданий возникло несколько очагов возгорания. Спасатели оперативно ликвидировали пожары, к работам также привлекали местные пожарные команды и технику Ассоциации добровольных пожарных Украины.

По предварительным данным, пострадали два человека — пожилой мужчина и 12-летний мальчик. Им оказывают необходимую помощь.

На местах работают экстренные службы, коммунальщики и правоохранители, которые фиксируют последствия атаки.

Удар по железнодорожной станции в Вольнянске

Российские войска атаковали железнодорожную станцию в Вольнянске Запорожской области. Под ударом оказался объект транспортной инфраструктуры.

После получения сигнала об угрозе электропоезд сообщением Запорожье-2 — Синельниково остановили для эвакуации пассажиров.

В результате атаки осколочные ранения получили двое гражданских — 88-летняя женщина и 47-летний мужчина. Пострадавшим оказали первую помощь и госпитализировали.

На месте продолжаются работы по восстановлению движения на поврежденном участке.

Взрывы в Киеве

Утром 15 мая прогремели взрывы в Киеве во время атаки российских беспилотников. В столице объявили воздушную тревогу, а в Оболонском районе работали силы противовоздушной обороны.

Информация о возможных последствиях утренней атаки уточняется.

В то же время в Киеве завершили поисково-спасательную операцию после массированного удара 14 мая по жилому дому в Дарницком районе. Она длилась 28 часов.

По данным ГСЧС, российский удар разрушил подъезд девятиэтажного дома. По состоянию на утро 15 мая известно о 24 погибших, среди них трое детей.

Еще 48 человек пострадали, в том числе двое детей. Спасателям удалось спасти 30 жителей.

Кинологические подразделения обследовали 2,8 тыс. кв. м территории, а спасатели вывезли более 3 тыс. кубометров обломков строительных конструкций. Психологическую помощь оказали почти 400 людям.

В Киеве 15 мая объявили День траура по погибшим.

Освобождение Отрадного на Харьковщине

Силы обороны Украины вернули под контроль Отрадное и прилегающую территорию на Двуречанщине Харьковской области.

В результате наступательных действий подразделений 16 армейского корпуса освобождено около 22 кв. км территории, включая населенный пункт Отрадное.

Во время операции украинские военные вытеснили россиян с укрепленных позиций, лесополос и опорных пунктов. К штурмовым действиям были привлечены подразделения 129 отдельной тяжелой механизированной бригады, операторы БпЛА и артиллерия.

По данным военных, противник понес значительные потери — ликвидировано 56 оккупантов.

В 16 армейском корпусе отмечают, что успех стал результатом слаженной работы штурмовых групп, артиллерии и операторов беспилотников.

Обмен пленными в формате 1000 на 1000

15 мая Украина и Россия провели первый этап масштабного обмена пленными в формате 1000 на 1000. Домой удалось вернуть 205 украинцев.

Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года.

Украинские защитники защищали Мариуполь и Азовсталь, воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях, а также участвовали в обороне Чернобыльской АЭС.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, 95% освобожденных попали в плен именно в 2022 году. Среди возвращенных есть военнослужащие полка Азов, а также защитник, которого в РФ осудили и впоследствии помиловали.

Многие освобожденные возвращаются с серьезными травмами и тяжелыми психологическими последствиями плена. Всем им предстоит пройти лечение, реабилитацию и восстановление документов.

Самому молодому освобожденному — 21 год, самому старшему — 62 года.

Атака на Рязанский НПЗ

В ночь на 15 мая беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших НПЗ России.

Первые взрывы в Рязани прогремели около двух часов ночи. После этого местные жители начали сообщать о серии взрывов и масштабном пожаре на территории предприятия.

В соцсетях публиковали видео, на которых видно густой черный дым над городом и сильное возгорание в районе завода.

OSINT-аналитики подтвердили повреждения Рязанского НПЗ на основе геолокации фото и видео очевидцев.

Кроме Рязани, взрывы ночью раздавались в Брянске, Таганроге и Ейске. В Ейске дым поднимался со стороны военного аэродрома, где базируется центр морской авиации ВМФ РФ.

Из-за атаки дронов в России временно ограничивали работу нескольких аэропортов, в частности в Нижнем Новгороде, Ярославле и Тамбове.

Украина в финале Евровидения 2026

В Вене состоялся второй полуфинал Евровидения 2026, по итогам которого Украина прошла в финал конкурса.

Представительница Украины Leleka с песней Ridnym вошла в десятку финалистов второго полуфинала.

Вместе с Украиной в финал также прошли Болгария, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания и Чехия.

Гранд-финал Евровидения 2026 состоится 16 мая в Вене. В нем выступят 25 участников — финалисты двух полуфиналов, страны Большой пятерки и хозяйка конкурса Австрия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 542-е сутки.

