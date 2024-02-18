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Фон дер Ляйен планирует остаться президентом Еврокомиссии на второй срок — Bild

Урсула фон дер Ляєн
Фото: Офис президента

Урсула фон дер Ляйен утром 19 февраля объявит о готовности пойти на второй срок на посту президента Еврокомиссии после разговора в президиуме Христианско-демократического союза.

Об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.

По информации издания, уже сегодня фон дер Ляйен ждут в Берлине после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Там она не оставила сомнений, что видит своей задачей поддержку Украины, особенно после смерти Алексея Навального в российской исправительной колонии.

— Противостоять кремлевскому деспоту Путину — вот что она теперь хочет делать в течение следующих пяти лет. В течение нескольких месяцев мать и бабушка семерых детей уклонялась от всех вопросов о своих будущих амбициях после первого срока пребывания в должности, — пишет издание.

Кандидатура фон дер Ляйен может быть официально утверждена 7 марта на конгрессе консервативной Европейской народной партии в Бухаресте.

Среда, 21 февраля, — крайний срок, до которого кандидаты от коалиции могут быть выдвинуты на должность президента Еврокомиссии.

Президент ЕК избирается на пять лет в июне. Его правление начинается через пять месяцев после выборов в Европарламент.

Шольц заблокировал назначение фон дер Ляйен на должность генсека НАТО

СМИ на днях писали, что канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал назначение действующей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на должность генерального секретаря НАТО.

Ее кандидатуру якобы предложил госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако, по данным Die Welt, Шольц отказался, поскольку считает эту должность слишком важной, “чтобы доверить ее христианскому демократу из Германии”.

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Урсула фон дер Ляєн

Источник: Bild
Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляєн
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