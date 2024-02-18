Фон дер Ляєн планує залишитися президентом Єврокомісії на другий термін – Bild

Урсула фон дер Ляєн вранці 19 лютого оголосить про готовність піти на другий термін на посаді президента Єврокомісії після розмови в президії Християнсько-демократичного союзу.

Про це пише Bild з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, вже сьогодні фон дер Ляєн чекають у Берліні після виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

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Там вона не залишила сумнівів, що бачить своїм завданням підтримку України, особливо після смерті Олексія Навального у російській виправній колонії.

– Протистояти кремлівському деспоту Путіну – ось що вона тепер хоче робити протягом наступних п’яти років. Протягом декількох місяців мати і бабуся сімох дітей ухилялася від усіх запитань про свої майбутні амбіції після першого терміну перебування на посаді, – пише видання.

Кандидатура фон дер Ляєн може бути офіційно затверджена 7 березня на конгресі консервативної Європейської народної партії в Бухаресті.

Середа, 21 лютого, – крайній термін, до якого кандидати від коаліції можуть бути висунуті на посаду президента Єврокомісії.

Президент ЄК обирається на п’ять років у червні. Його головування починається через п’ять місяців після виборів до Європарламенту.

Шольц заблокував призначення фон дер Ляєн на посаду генсека НАТО

ЗМІ днями писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував призначення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на посаду генерального секретаря НАТО.

Її кандидатуру нібито запропонував держсекретар США Ентоні Блінкен. Однак, за даними Die Welt, Шольц відмовився, оскільки вважає цю посаду надто важливою, “щоб довірити її християнському демократу з Німеччини”.

Джерело : Bild

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