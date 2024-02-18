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Минюст Германии собрал более 500 сведений о военных преступлениях РФ в Украине

Марко Бушманн
Фото: Getty Images

По данным Федерального министерства юстиции Германии, сейчас немецким властям удалось собрать более 500 сведений о военных преступлениях российский армии в Украине. Опросили более 160 свидетелей.

Об этом в интервью Bild заявил министр юстиции Марко Бушманн.

По его словам, если какой-то командир отдает приказ нарушить международное уголовное право, то он потенциально является военным преступником.

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— Если российский дрон намеренно направляется солдатом в жилой дом, где проживают только гражданские лица, это является военным преступлением. Путин должен ответить за это в суде! — заявил Бушманн.

Он также напомнил, что Международный суд ООН выдал ордер на арест российского диктатора Путина, и надеется, что тот в какой-то момент предстанет перед судом.

Сейчас Германии продолжает собирать доказательства военных преступлений.

— Каждая фотография и каждое видео на мобильном телефоне могут помочь прояснить ситуацию. Тот, кто удаляет подобные материалы, только помогает российским военным преступникам, — заявил министр юстиции.

На следующей неделе в федеральном министерстве юстиции пройдет конференция по международному уголовному праву. Они хотят укрепить международное сотрудничество, особенно с Украиной, Польшей и США.

По словам Бушмана, Польша играет очень важную роль в расследовании этих преступлений, поскольку приняла миллионы украинских беженцев.

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Источник: Bild
Військові злочини, Німеччина, Росія
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