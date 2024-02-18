Минюст Германии собрал более 500 сведений о военных преступлениях РФ в Украине
По данным Федерального министерства юстиции Германии, сейчас немецким властям удалось собрать более 500 сведений о военных преступлениях российский армии в Украине. Опросили более 160 свидетелей.
Об этом в интервью Bild заявил министр юстиции Марко Бушманн.
По его словам, если какой-то командир отдает приказ нарушить международное уголовное право, то он потенциально является военным преступником.
— Если российский дрон намеренно направляется солдатом в жилой дом, где проживают только гражданские лица, это является военным преступлением. Путин должен ответить за это в суде! — заявил Бушманн.
Он также напомнил, что Международный суд ООН выдал ордер на арест российского диктатора Путина, и надеется, что тот в какой-то момент предстанет перед судом.
Сейчас Германии продолжает собирать доказательства военных преступлений.
— Каждая фотография и каждое видео на мобильном телефоне могут помочь прояснить ситуацию. Тот, кто удаляет подобные материалы, только помогает российским военным преступникам, — заявил министр юстиции.
На следующей неделе в федеральном министерстве юстиции пройдет конференция по международному уголовному праву. Они хотят укрепить международное сотрудничество, особенно с Украиной, Польшей и США.
По словам Бушмана, Польша играет очень важную роль в расследовании этих преступлений, поскольку приняла миллионы украинских беженцев.