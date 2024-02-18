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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мін’юст Німеччини зібрав понад 500 відомостей про воєнні злочини РФ в Україні

Марко Бушманн
Фото: Getty Images

За даними Федерального міністерства юстиції Німеччини, наразі німецькій владі вдалося зібрати понад 500 відомостей щодо воєнних злочинів російської армії в Україні. Опитали понад 160 свідків.

Про це в інтерв’ю Bild заявив міністр юстиції Марко Бушманн.

За його словами, якщо якийсь командир віддає наказ порушити міжнародне кримінальне право, то він потенційно є військовим злочинцем.

Зараз дивляться

– Якщо російський дрон навмисно спрямовується солдатом у житловий будинок, де проживають тільки цивільні особи, це є воєнним злочином. Путін має відповісти за це в суді! – заявив Бушманн.

Він також нагадав, що Міжнародний суд ООН видав ордер на арешт російського диктатора Путіна, і сподівається, що той у якийсь момент постане перед судом.

Наразі Німеччина продовжує збирати докази воєнних злочинів.

– Кожна фотографія і кожне відео на мобільному телефоні можуть допомогти прояснити ситуацію. Той, хто видаляє подібні матеріали, тільки допомагає російським військовим злочинцям, – заявив міністр юстиції.

Наступного тижня у федеральному міністерстві юстиції відбудеться конференція з міжнародного кримінального права. Вони хочуть зміцнити міжнародне співробітництво, особливо з Україною, Польщею та США.

За словами Бушмана, Польща відіграє дуже важливу роль у розслідуванні цих злочинів, оскільки прийняла мільйони українських біженців.

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Джерело: Bild
Воєнні злочини, Німеччина, Росія
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