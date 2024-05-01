Задержание заместителя Шойгу может затронуть и других чиновников РФ — разведка Британии

К расследованию в отношении заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по подозрению в коррупции, вероятно, может быть привлечен первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, которого якобы уже допросила ФСБ.

Об этом говорится в сводке разведки Минобороны Великобритании 1 мая.

Задержание заместителя Шойгу: как это повлияет на других чиновников в РФ

— Цаликова называют покровителем Иванова. Цаликов является фактически третьим лицом в иерархии Минобороны после министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба генерала Валерия Герасимова, — говорят в разведке.

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Там отмечают, что Цаликов, как и Иванов, имеет давние связи с Шойгу, и работал с ним, когда тот еще возглавлял Министерство по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а затем последовал за ним сначала в губернаторство Московской области, а в 2012 году — в Минобороны.

— Существует также реальная возможность того, что расследование в отношении Иванова может затронуть и министра финансов России Антона Силуанова, поскольку некоторые источники утверждают, что строительные агентства Миноброны построили дом для Силуанова, — предполагают в разведке.

По выводам британских разведчиков, коррупция в Минобороны РФ является одной из главных проблем, которая повлияла на эффективность российской армии, особенно в начале полномасштабного вторжения в Украину.

23 апреля в России задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению во взяточничестве, а на следующий день он был арестован по решению суда.

Некоторые СМИ со ссылкой на в спецслужбах сообщили, что Тимур Иванов оказался в российском СИЗО и преследуется путинским режимом именно в результате активных мероприятий ГУР Минобороны Украины.

После того как в марте 2024 года украинские разведчики получили доступ к служебной документации заместителя Шойгу, следственные органы РФ начали против него следствие по обвинению в коррупции.

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