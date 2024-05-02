Атака дронов в России: несколько поврежденных энергообъектов и взрывы возле НПЗ
Ночью 2 мая сразу шесть регионов РФ подверглись атакам беспилотников.
В данный момент известно о повреждении энергообъектов в Орловской и Курской областях, а также атаке на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.
Атака дронов 2 мая:
- Орловская область;
- Ростовская область;
- Краснодарский край;
- Смоленская область;
- Брянская область;
- Курская область;
- Атака дронов 2 мая: что говорят в Минобороны РФ
Атака дронов 2 мая: Орловская область
На атаку дронов Орловской области после полуночи 2 мая пожаловался губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Глава области признался, что якобы во время обезвреживания беспилотников на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
Из-за этого, отмечает губернатор, произошло “частичное нарушение электроснабжения ряда домовладений”.
На место происшествия сразу прибыли оперативные службы, чтобы устранить последствия атаки и возобновить электроснабжение.
Атака дронов 2 мая: Ростовская область
Атака дронов в Ростовской области 2 мая произошла около двух ночи.
Губернатор Василий Голубев утверждает, что противовоздушная оборона уничтожила два беспилотника в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского.
Пострадавшие и повреждения объектов якобы не зафиксированы.
Атака дронов 2 мая: Краснодарский край
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев об атаке дронов 2 мая пока молчит.
Между тем ситуацию в регионе активно обсуждают местные.
Очевидцы утверждают, что после специфических звуков, которые обычно слышно при движении беспилотников, прогремели взрывы в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода.
Громких звуков было не менее трех.
Местные верят, что дроны не долетели несколько километров до завода.
Атака дронов 2 мая: Смоленская область
Атаку дронов 2 мая губернатор Смоленской области Василий Анохин назвал “попыткой причинить повреждение объекту гражданской энергетической инфраструктуры на территории Рославльского района”.
Пострадавших якобы нет, однако на месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы.
Атака дронов 2 мая: Брянская область
Дроновая атака на Брянскую область 2 мая, по свидетельству Александра Богомаза, якобы завершилась уничтожением трех БпЛА.
Атака дронов 2 мая: Курская область
Атака дронов на Курскую область началась еще до полуночи. Если первый беспилотник якобы удалось сбить, то второй повредил линии электропередачи в поселке Поныри.
Населенный пункт остался без света.
Аварийные бригады пытаются возобновить электроснабжение.
Атака дронов 2 мая: что говорят в Минобороны РФ
В Минобороны РФ утверждают, что во время атаки дронов 2 мая уничтожили и перехватили 12 беспилотников:
- пять – над территорией Брянской области;
- три – над территорией Краснодарского края;
- два – над территорией Ростовской области;
- по одному – над территориями Курской и Белгородской областей.
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