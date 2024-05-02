Ночью 2 мая сразу шесть регионов РФ подверглись атакам беспилотников.

В данный момент известно о повреждении энергообъектов в Орловской и Курской областях, а также атаке на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

Атака дронов 2 мая:

Атака дронов 2 мая: Орловская область

На атаку дронов Орловской области после полуночи 2 мая пожаловался губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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Глава области признался, что якобы во время обезвреживания беспилотников на территории Глазуновского и Свердловского районов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Из-за этого, отмечает губернатор, произошло “частичное нарушение электроснабжения ряда домовладений”.

На место происшествия сразу прибыли оперативные службы, чтобы устранить последствия атаки и возобновить электроснабжение.

Атака дронов 2 мая: Ростовская область

Атака дронов в Ростовской области 2 мая произошла около двух ночи.

Губернатор Василий Голубев утверждает, что противовоздушная оборона уничтожила два беспилотника в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского.

Пострадавшие и повреждения объектов якобы не зафиксированы.

Атака дронов 2 мая: Краснодарский край

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев об атаке дронов 2 мая пока молчит.

Между тем ситуацию в регионе активно обсуждают местные.

Очевидцы утверждают, что после специфических звуков, которые обычно слышно при движении беспилотников, прогремели взрывы в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода.

Громких звуков было не менее трех.

Местные верят, что дроны не долетели несколько километров до завода.

Атака дронов 2 мая: Смоленская область

Атаку дронов 2 мая губернатор Смоленской области Василий Анохин назвал “попыткой причинить повреждение объекту гражданской энергетической инфраструктуры на территории Рославльского района”.

Пострадавших якобы нет, однако на месте происшествия работают экстренные и правоохранительные службы.

Атака дронов 2 мая: Брянская область

Дроновая атака на Брянскую область 2 мая, по свидетельству Александра Богомаза, якобы завершилась уничтожением трех БпЛА.

Атака дронов 2 мая: Курская область

Атака дронов на Курскую область началась еще до полуночи. Если первый беспилотник якобы удалось сбить, то второй повредил линии электропередачи в поселке Поныри.

Населенный пункт остался без света.

Аварийные бригады пытаются возобновить электроснабжение.

Атака дронов 2 мая: что говорят в Минобороны РФ

В Минобороны РФ утверждают, что во время атаки дронов 2 мая уничтожили и перехватили 12 беспилотников:

пять – над территорией Брянской области;

три – над территорией Краснодарского края;

два – над территорией Ростовской области;

по одному – над территориями Курской и Белгородской областей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 799-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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