В Берлине пожар на заводе, который производит ПВО, – часть города накрыл токсичный дым

В Берлине произошел пожар на металлургическом заводе Diehl Metal Applications в районе Лихтерфельде в пятницу, 3 мая.

Об этом сообщил немецкий таблоид Bild.

Представитель берлинской пожарной службы Адриан Венцель сказал, что здание полностью охвачено огнем на четырех этажах, а часть здания уже обвалилась. Он добавил, что пожарные тушат пламя только снаружи, ведь изнутри это делать невозможно.

Жителей района пожарная служба предупредила о токсичном дыме и испарениях, вызванных пожаром.

#BREAKING Fire reported in Berlin with toxic smoke at a metallurgical plant of German defense-industrial company Diehl.

Diehl produces, among other things, the IRIS-T air defense systems. pic.twitter.com/X3pvhyKpcO

