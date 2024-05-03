В Берлине пожар на заводе, который производит ПВО, – часть города накрыл токсичный дым
В Берлине произошел пожар на металлургическом заводе Diehl Metal Applications в районе Лихтерфельде в пятницу, 3 мая.
Об этом сообщил немецкий таблоид Bild.
Пожар в Берлине на заводе Diehl: что известно
Представитель берлинской пожарной службы Адриан Венцель сказал, что здание полностью охвачено огнем на четырех этажах, а часть здания уже обвалилась. Он добавил, что пожарные тушат пламя только снаружи, ведь изнутри это делать невозможно.
Жителей района пожарная служба предупредила о токсичном дыме и испарениях, вызванных пожаром.
#BREAKING Fire reported in Berlin with toxic smoke at a metallurgical plant of German defense-industrial company Diehl.
Diehl produces, among other things, the IRIS-T air defense systems. pic.twitter.com/X3pvhyKpcO
— Clash Report (@clashreport) May 3, 2024
Пожарные также сообщили, что в здании горят химикаты. В частности там хранились серная кислота и цианид меди. Поэтому существует риск образования синильной кислоты, которая с дымом поднимется в воздух.
Сейчас на месте работают 130 пожарных. Пожарная бригада проинформировала общественность с помощью приложений для оповещения. Спасатели работают в защитных костюмах.
Людей просят избегать пострадавших районов, закрыть окна и двери, а также выключить системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
На заводе Diehl производят, в частности боеприпасы, ракеты и системы ПВО Iris-T.