В Берлине пожар на заводе, который производит ПВО, – часть города накрыл токсичный дым

В Берлине произошел пожар на металлургическом заводе Diehl Metal Applications в районе Лихтерфельде в пятницу, 3 мая.

Об этом сообщил немецкий таблоид Bild.

Пожар в Берлине на заводе Diehl: что известно

Представитель берлинской пожарной службы Адриан Венцель сказал, что здание полностью охвачено огнем на четырех этажах, а часть здания уже обвалилась. Он добавил, что пожарные тушат пламя только снаружи, ведь изнутри это делать невозможно.

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Жителей района пожарная служба предупредила о токсичном дыме и испарениях, вызванных пожаром.

#BREAKING Fire reported in Berlin with toxic smoke at a metallurgical plant of German defense-industrial company Diehl. Diehl produces, among other things, the IRIS-T air defense systems. pic.twitter.com/X3pvhyKpcO — Clash Report (@clashreport) May 3, 2024

Пожарные также сообщили, что в здании горят химикаты. В частности там хранились серная кислота и цианид меди. Поэтому существует риск образования синильной кислоты, которая с дымом поднимется в воздух.

Сейчас на месте работают 130 пожарных. Пожарная бригада проинформировала общественность с помощью приложений для оповещения. Спасатели работают в защитных костюмах.

Людей просят избегать пострадавших районов, закрыть окна и двери, а также выключить системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

На заводе Diehl производят, в частности боеприпасы, ракеты и системы ПВО Iris-T.

Источник : Bild

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