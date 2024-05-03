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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Берлине пожар на заводе, который производит ПВО, – часть города накрыл токсичный дым

У Берліні горить завод Iris-T
Фото: Getty Images

В Берлине произошел пожар на металлургическом заводе Diehl Metal Applications в районе Лихтерфельде в пятницу, 3 мая.

Об этом сообщил немецкий таблоид Bild.

Пожар в Берлине на заводе Diehl: что известно

Представитель берлинской пожарной службы Адриан Венцель сказал, что здание полностью охвачено огнем на четырех этажах, а часть здания уже обвалилась. Он добавил, что пожарные тушат пламя только снаружи, ведь изнутри это делать невозможно.

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Жителей района пожарная служба предупредила о токсичном дыме и испарениях, вызванных пожаром.

Пожарные также сообщили, что в здании горят химикаты. В частности там хранились серная кислота и цианид меди. Поэтому существует риск образования синильной кислоты, которая с дымом поднимется в воздух.

Пожар в Берлине за заводе Diehl: подробности пожара

Скриншот: Google Maps

Сейчас на месте работают 130 пожарных. Пожарная бригада проинформировала общественность с помощью приложений для оповещения. Спасатели работают в защитных костюмах.

Людей просят избегать пострадавших районов, закрыть окна и двери, а также выключить системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

На заводе Diehl производят, в частности боеприпасы, ракеты и системы ПВО Iris-T.

Источник: Bild
Берлін, Німеччина, Пожар
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