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Юлия Захарченко, редактор ленты

ЕС примет решение о возвращении украинских мужчин домой — Подоляк

В ЕС примут решение для возвращения мужчин в Украину — Подоляк
Фото: Офис президента

В Европейском Союзе примут совместное решение, которое касается вопроса возвращения украинских мужчин призывного возраста на родину.

Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии иностранному изданию Delfi.

Возвращение мужчин в Украину

По его словам, это абсолютно правильная инициатива для поиска общего решения, которое охватит всех членов Европейского Союза, в вопросе возвращения мужчин призывного возраста на территорию Украины.

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Михаил Подоляк назвал это странной репутационной составляющей, когда многие молодые люди в первые месяцы полномасштабной войны успели уехать из страны и ведут бездеятельный образ жизни, ухудшая репутацию Украины на внешних рынках.

Советник руководителя Офиса президента считает, что Европейский Союз примет решение, которым определит план действий с гражданами Украины.

— Это заставляет молодых людей задуматься, где они и как они себя будут чувствовать уже завтра, — отметил Михаил Подоляк.

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МЗС України

Європейський Союз, Война в Украине, Михаил Подоляк, Мобилизация, Офис президента, Украина-ЕС, Українські чоловіки, Мужчины
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