Зеленский назвал оборонные приоритеты Украины, представленные на РамштайнеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- На заседании Рамштайн Украина представила партнерам приоритеты обороны, заявил Владимир Зеленский.
- Речь идет об усилении ПВО, увеличении флота истребителей F-16 и развитии дальнобойных возможностей.
Украина обсуждает с партнерами возможности усиления ПВО, увеличения флота боевой авиации и получения новых средств дальнего поражения.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 17 ноября.
Зеленский сделал заявление о результатах Рамштайна
По словам президента, сегодня состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.
Среди приоритетов – ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS, дополнительные F-16 и технологии для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет.
Министр обороны Украины Хмара вместе с командой представил партнерам приоритеты украинской обороны.
— Если Россия и дальше делает такую ставку на баллистику, и на баллистику, в частности, из Северной Кореи, то будет вполне справедливо, чтобы партнеры наши из Европы, из Америки помогли нам с теми видами оружия и теми видами технологий, которые могут сбалансировать нашу защиту жизни, – подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что Украина рассчитывает на ракеты, которые есть в Европе. Они способные эффективно поражать российские военные производства. Так же на американские технологии, которые позволят уничтожать российские пусковые установки баллистических ракет.
Он назвал такой подход самым быстрым и дешевым способом защитить украинские города и общины и завершить войну.
Отдельным направлением переговоров с партнерами остается увеличение украинского флота боевой авиации, в частности самолетов F-16. Зеленский поблагодарил все страны, которые готовы присоединиться к этому процессу.
Глава государства выразил благодарность партнерам, которые во время заседания Рамштайна объявили о новых пакетах военной поддержки для Украины.
Напомним, Владимир Зеленский в обращении к участникам Рамштайна заявил, что Украине нужны еще 40 истребителей F-16, поскольку значительная часть самолетов находится на ремонте.