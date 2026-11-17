Украина обсуждает с партнерами возможности усиления ПВО, увеличения флота боевой авиации и получения новых средств дальнего поражения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 17 ноября.

Зеленский сделал заявление о результатах Рамштайна

По словам президента, сегодня состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

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Среди приоритетов – ракеты для систем ПВО Patriot и NASAMS, дополнительные F-16 и технологии для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет.

Министр обороны Украины Хмара вместе с командой представил партнерам приоритеты украинской обороны.

— Если Россия и дальше делает такую ставку на баллистику, и на баллистику, в частности, из Северной Кореи, то будет вполне справедливо, чтобы партнеры наши из Европы, из Америки помогли нам с теми видами оружия и теми видами технологий, которые могут сбалансировать нашу защиту жизни, – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Украина рассчитывает на ракеты, которые есть в Европе. Они способные эффективно поражать российские военные производства. Так же на американские технологии, которые позволят уничтожать российские пусковые установки баллистических ракет.

Он назвал такой подход самым быстрым и дешевым способом защитить украинские города и общины и завершить войну.

Отдельным направлением переговоров с партнерами остается увеличение украинского флота боевой авиации, в частности самолетов F-16. Зеленский поблагодарил все страны, которые готовы присоединиться к этому процессу.

Глава государства выразил благодарность партнерам, которые во время заседания Рамштайна объявили о новых пакетах военной поддержки для Украины.

Напомним, Владимир Зеленский в обращении к участникам Рамштайна заявил, что Украине нужны еще 40 истребителей F-16, поскольку значительная часть самолетов находится на ремонте.

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