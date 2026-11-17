Работу шести пунктов пропуска на молдавско-украинской границе временно приостановили из соображений безопасности после появления российских дронов в воздушном пространстве Молдовы вечером 17 ноября.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на информацию пограничной полиции и таможенной службы страны.

Молдова закрыла пункты пропуска на границе с Украиной

Согласно сообщению, временно не работают пункты пропуска Окница, Атаки, Унгры, Бричаны, Гримэнкэуцы и Клокушна.

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Обе службы сообщили о введении дополнительных мер для защиты граждан и пограничников. Власти Молдовы заверили, что продолжают следить за развитием ситуации.

Ранее 17 ноября Министерство обороны Молдовы сообщило о нарушении воздушного пространства страны российским беспилотником Герань-2.

К слову, 11 ноября на фоне масштабных российских атак на Украину национальная интегрированная система мониторинга Молдовы зафиксировала вторжение в воздушное пространство страны двух крылатых ракет Бандероль (S8000).

Напомним, 5 октября в Молдове приостановили работу пункта пропуска Маяки-Удобное — Паланка после российской атаки на украинскую инфраструктуру.

Вблизи пункта пропуска Паланка упал снаряд. После удара о землю он отскочил и попал в автобус. В результате инцидента сотрудник Пограничной полиции Молдовы получил легкие травмы.

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