Великобритания объявила о передаче Украине более 1 000 дополнительных ракет для систем ПВО малой дальности и более десяти радаров ПВО. Новое вооружение поможет украинским военным отражать российские воздушные атаки этой зимой.

Об этом сообщило правительство Великобритании на фоне встречи союзников в Брюсселе, посвященной координации военной поддержки Украины.

Великобритания предоставит Украине ракеты для ПВО

Стоимость нового пакета помощи для украинской противовоздушной обороны составляет 240 млн фунтов стерлингов. Эта сумма является частью 500 млн фунтов, о выделении которых объявили во время представления государственного бюджета Великобритании.

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Средства направят на срочное устранение пробелов в украинской системе ПВО накануне зимнего периода.

В пакет войдут более 1000 ракет для систем противовоздушной обороны малой дальности и пусковые установки. Эти комплексы доказали свою эффективность в борьбе с реактивными Шахедами, которые Россия применяет для атак на украинские города и инфраструктуру.

Поставки вооружения для Сил обороны начнутся в середине декабря.

Кроме ракет и пусковых установок, Лондон передаст Украине более десяти радаров противовоздушной обороны. Они помогут обнаруживать приближение вражеских целей и обеспечат критически важную поддержку украинской обороны в течение зимы.

Министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявил, что Владимир Путин “использует зиму как оружие”.

— Именно поэтому мы должны и дальше превращать нашу непоколебимую приверженность Украине в реальные возможности, которые помогут защититься от варварских российских атак. Мы используем средства, о выделении которых (глава правительства, — Ред.) объявил во время представления бюджета для поддержки Украины этой зимой, чтобы передать более 1 000 ракет для систем противовоздушной обороны. Это является частью наших постоянных усилий, направленных на мобилизацию союзников и укрепление обороны Украины, – сказал он.

Ранее сообщалось, что Великобритания передает Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow для усиления возможностей ВСУ поражать российские военные объекты, причастные к атакам на гражданскую инфраструктуру.

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