Украине необходимо получить еще 40 истребителей F-16, поскольку значительная часть имеющихся самолетов находится на ремонте и техническом обслуживании.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 17 ноября во время выступления на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

Украине нужны дополнительные истребители F-16

— Я благодарен каждой стране, которая входит в нашу коалицию Воздушных сил. Многое уже сделано. Искренне благодарю, но нам нужно сделать еще больше. В частности, нам нужно еще 40 истребителей F-16, – заявил глава государства.

Президент призвал европейских партнеров рассмотреть возможность передать Украине истребители Mirage.

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По его словам, эти самолеты можно быстрее привлечь к выполнению боевых задач, чем Rafale, для использования которых нужны дополнительное время и обучение.

— В Европе есть самолеты Mirage. Подготовка к использованию Rafale требует времени, обучения и соответствующей подготовки. А вот самолеты Mirage можно привлечь к работе уже сейчас. Европа может помочь нам в этом. Пожалуйста, примите это решение, – сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо обеспечить достаточное количество боеприпасов для самолетов, которые уже есть на вооружении. Он призвал партнеров сделать этот вопрос приоритетным.

Президент добавил, что Украина предлагала России различные варианты деэскалации, однако российская сторона отвергает эти предложения или затягивает время.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что Украине нужно в 2,5 раза увеличить количество истребителей F-16, которые одновременно находятся в воздухе. Это связано с тем, что имеющиеся самолеты регулярно отправляют на ремонт и техническое обслуживание.

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