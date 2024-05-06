Диверсиями в Европе РФ стремится сорвать поддержку Украины — финская спецслужба

Заместитель руководителя Полиции безопасности Финляндии (Supo) Теему Турунен заявил, что основная цель российских диверсий — подорвать поддержку Украины со стороны европейских партнеров.

Об этом сообщает Yle.

Турунен отметил, что Россия стремится влиять на Запад, и Финляндия также не застрахована от этих козней.

Сейчас смотрят

— Россия имеет особый интерес в поддержке Украины. Не Финляндия является главным интересом России, а единство Запада в поддержке Украины, — считает он.

По мнению заместителя главы Supo, в качестве объектов возможных атак Россию интересуют структуры и логистика, связанные с поддержкой Украины.

Ранее в финской Полиции безопасности заявили, что самой большой угрозой нацбезопасности страны все еще остается РФ.

— Финляндия и другие западные страны были отнесены в России к категории недружественных или враждебных государств, и в арсенале России есть различные формы вреда и запугивания, — добавил Турунен.

В частности, это может быть использование различных мелких преступников или хулиганов для нанесения вреда и запугивания.

По словам представителя полиции безопасности, Финляндии пришлось адаптироваться к новой эпохе.

Подготовка Россией диверсий в Европе

Издание Financial Times со ссылкой на данные от спецслужб сообщило, что Россия готовит по всей территории Европы взрывы, поджоги и атаки на инфраструктуру.

Указано, что россияне готовят удары как самостоятельно, так и через посредников. Гибель гражданских РФ не беспокоит.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.