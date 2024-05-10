На Калугу и Москву летели дроны: горел НПЗ Первый завод

Ночью 10 мая Калужскую, Московскую, Брянскую и Курскую области атаковали беспилотники.

Атака дронов на Калужскую область: пожар на НПЗ Первый завод

Атака дронов на Калужскую область произошла около часа ночи 10 мая.

Местные утверждают, что сначала слышали звуки, характерные для пролета беспилотников.

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После этого в Дзержинском районе, недалеко от станции Полотняный завод, прогремели несколько мощных взрывов.

После этого в районе нефтебазы Первый завод начался пожар и повалил густой черный дым.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша долго медлил с реакцией на событие.

Решился прокомментировать атаку дронов лишь около семи утра.

Глава области сообщил, что из-за “падения БпЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание”.

О каком предприятии речь, Шапша уточнять не стал.

Оперативные подразделения, утверждает губернатор, пожар ликвидировали, пострадавших нет.

В настоящее время специалисты устанавливают масштабы “повреждения инфраструктуры предприятия”.

К слову, прилеты на НПЗ Первый Завод в поселке Полотняный Завод в Калужской области были и 15 марта.

Атака дронов на Москву: что известно

Отчитался об “отбитой атаке дронов на Москву” 10 мая и мэр российской столицы Сергей Собянин.

Чиновник убеждает, что силы противовоздушной обороны ликвидировали летевший на Москву беспилотник в городском округе Подольск.

На месте падения обломков, отмечает Собянин, разрушений и пострадавших нет, на месте работают специалисты экстренных служб.

Атака дронов на Брянскую область: что известно

Об отражении атаки дронов на Брянскую область сообщил и губернатор Александр Богомаз.

Три БпЛА, убеждает Богомаз, уничтожены над Трубчевским районом.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Атака дронов на Курскую область: что известно

Во время атаки дронов на Курскую область на земле в Кореневском районе якобы взорвался БпЛА, который перехватили средствами радиоэлектронной борьбы.

Пострадавших и разрушений, утверждает губернатор Роман Старовойт, нет.

Фото: МЧС России

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