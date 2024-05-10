На Калугу и Москву летели дроны: горел НПЗ Первый завод
Ночью 10 мая Калужскую, Московскую, Брянскую и Курскую области атаковали беспилотники.
Атака дронов на Калужскую область: пожар на НПЗ Первый завод
Атака дронов на Калужскую область произошла около часа ночи 10 мая.
Местные утверждают, что сначала слышали звуки, характерные для пролета беспилотников.
После этого в Дзержинском районе, недалеко от станции Полотняный завод, прогремели несколько мощных взрывов.
После этого в районе нефтебазы Первый завод начался пожар и повалил густой черный дым.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша долго медлил с реакцией на событие.
Решился прокомментировать атаку дронов лишь около семи утра.
Глава области сообщил, что из-за “падения БпЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание”.
О каком предприятии речь, Шапша уточнять не стал.
Оперативные подразделения, утверждает губернатор, пожар ликвидировали, пострадавших нет.
В настоящее время специалисты устанавливают масштабы “повреждения инфраструктуры предприятия”.
К слову, прилеты на НПЗ Первый Завод в поселке Полотняный Завод в Калужской области были и 15 марта.
Атака дронов на Москву: что известно
Отчитался об “отбитой атаке дронов на Москву” 10 мая и мэр российской столицы Сергей Собянин.
Чиновник убеждает, что силы противовоздушной обороны ликвидировали летевший на Москву беспилотник в городском округе Подольск.
На месте падения обломков, отмечает Собянин, разрушений и пострадавших нет, на месте работают специалисты экстренных служб.
Атака дронов на Брянскую область: что известно
Об отражении атаки дронов на Брянскую область сообщил и губернатор Александр Богомаз.
Три БпЛА, убеждает Богомаз, уничтожены над Трубчевским районом.
Пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Атака дронов на Курскую область: что известно
Во время атаки дронов на Курскую область на земле в Кореневском районе якобы взорвался БпЛА, который перехватили средствами радиоэлектронной борьбы.
Пострадавших и разрушений, утверждает губернатор Роман Старовойт, нет.
Фото: МЧС России