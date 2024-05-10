На Калугу та Москву летіли дрони: горів НПЗ Перший завод

Уночі 10 травня Калузьку, Московську, Брянську та Курську області Росії атакували безпілотники.

Атака дронів на Калузьку область: пожежа на НПЗ Перший завод

Атака дронів на Калузьку область сталася близько першої ночі 10 травня.

Місцеві стверджують, що спершу чули звуки, що характерні для прольоту безпілотників.

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Після цього в Дзержинському районі, недалеко від станції Полотняний завод, прогриміло кілька потужних вибухів.

Після цього у районі нафтобази Перший завод спалахнула пожежа та почав валувати густий чорний дим.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша довго зволікав з реакцією на подію.

Наважився прокоментувати атаку дронів лише близько сьомої ранку.

Очільник області повідомив, що через “падіння БпЛА на території підприємства в Дзержинському районі сталося займання”.

Про яке саме підприємство йдеться, Шапша уточнювати не став.

Оперативні підрозділи, стверджує губернатор, пожежу буцімто ліквідували, постраждалих немає.

Наразі фахівці встановлюють масштаби “пошкодження інфраструктури підприємства”.

До слова, прильоти на НПЗ Перший Завод у селищі Полотняний Завод Калузькій області були й 15 березня.

Атака дронів на Москву: що відомо

Відзвітував про “відбиту атаку дронів на Москву” 10 травня й мер російської столиці Сергій Собянін.

Чиновник переконує, що сили протиповітряної оборони ліквідували безпілотник, що летів на Москву, у міському окрузі Подольськ.

На місці падіння уламків, зауважує Собянін, руйнувань і постраждалих немає, на місці працюють фахівці екстрених служб.

Атака дронів на Брянську область: що відомо

Про відбиття атаки дронів на Брянську область повідомив і губернатор Олександр Богомаз.

Три БпЛА, переконує Богомаз, знищені над Трубчевським районом.

Постраждалих та руйнувань немає, оперативні та екстрені служби працюють на місці.

Атака дронів на Курську область: що відомо

Під час атаки дронів на Курську область на землі в Коренівському районі буцімто вибухнув БпЛА, який перехопили засобами радіоелектронної боротьби.

Постраждалих та руйнувань, твердить губернатор Роман Старовойт, немає.

Фото: МНС Росії

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