В российском Архангельске почти до девяти утра 14 мая тушили теплоход Михаил Ломоносов, находящийся на ремонте.

Пожар на теплоходе Михаил Ломоносов в Архангельске: что известно

Факт пожара на теплоходе Михаил Ломоносов в Архангельске в Министерстве по чрезвычайным делам РФ признали в 22:36 13 мая.

Огнем охватило верхнюю палубу судна на 936 кв. м.

Пожарно-спасательные подразделения пытались не только ликвидировать возгорания, но и уберечь находившиеся рядом суда.

На борьбу с огнем бросили 42 пожарных и 13 единиц техники.

В то время к разведке привлекли беспилотную авиационную систему.

Между тем, пока продолжалась ликвидация пожара, теплоход Михаил Ломоносов стал клониться на правую сторону.

Из-за риска для личного состава пожарных эвакуировали на причал.

Тушение судна последние продолжали уже с суши и воды.

Пожар на теплоходе Михаил Ломоносов в Архангельске: видео

Источник: МЧС России

Фото: МЧС России

