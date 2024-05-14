В Архангельске горел теплоход Михаил Ломоносов: во время тушения кренился на бок
В российском Архангельске почти до девяти утра 14 мая тушили теплоход Михаил Ломоносов, находящийся на ремонте.
Архангельск на карте
Пожар на теплоходе Михаил Ломоносов в Архангельске: что известно
Факт пожара на теплоходе Михаил Ломоносов в Архангельске в Министерстве по чрезвычайным делам РФ признали в 22:36 13 мая.
Огнем охватило верхнюю палубу судна на 936 кв. м.
Пожарно-спасательные подразделения пытались не только ликвидировать возгорания, но и уберечь находившиеся рядом суда.
На борьбу с огнем бросили 42 пожарных и 13 единиц техники.
В то время к разведке привлекли беспилотную авиационную систему.
Между тем, пока продолжалась ликвидация пожара, теплоход Михаил Ломоносов стал клониться на правую сторону.
Из-за риска для личного состава пожарных эвакуировали на причал.
Тушение судна последние продолжали уже с суши и воды.
Пожар на теплоходе Михаил Ломоносов в Архангельске: видео
Полномасштабная война в Украине длится уже 811-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: МЧС России
Фото: МЧС России