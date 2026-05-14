Более 1 560 дронов за сутки: Зеленский призвал партнеров усилить давление на РФ
С начала минувших суток российская армия применила против украинских городов и общин более 1 560 дронов.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram.
Зеленский об атаках России на Украину за сутки
По словам президента, только за ночь на 14 мая российские войска выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет различных типов.
Речь идет о баллистических, аэробаллистических и крылатых ракетах. Основным направлением удара стал Киев.
В столице повреждения зафиксировали по меньшей мере на 20 локациях. Под ударом оказались жилые дома, школа, ветеринарная клиника и другая гражданская инфраструктура.
Наибольшие разрушения произошли в Дарницком районе, где российский дрон попал в девятиэтажный жилой дом. В результате удара полностью разрушен один из подъездов.
Сейчас на месте продолжается спасательная операция. Из-под завалов удалось спасти десятки людей.
— К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Под завалами еще могут быть люди, — заявил Зеленский.
Президент также сообщил о разрушениях в Киевской области.
Отдельно РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в Кременчуге, а также портовую и жилую застройку в Черноморске Одесской области.
Кроме того, в результате ночной атаки на Полтавщине без газоснабжения остались около 1 тыс. абонентов в нескольких населенных пунктах.
Зеленский отметил, что масштабы атак свидетельствуют об отсутствии у Кремля намерений завершать войну.
— Всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1 560 дронов против наших городов и общин. Это точно не действия тех, кто считает, что война идет к завершению, — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что международные партнеры должны продолжать поддержку украинской ПВО и усиливать давление на Россию.
По его словам, Украине необходима дальнейшая реализация программы PURL для защиты от баллистических ударов.
— Важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе. И так же важно продолжать поддержку защиты нашего неба, — заявил Зеленский.
Напомним, что в результате атаки на Киев 14 мая пострадали 32 человека, среди них двухмесячный младенец. Также известно об одном погибшем.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.