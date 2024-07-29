После одного из последних успешных рейдов против террористов вагнеровцев в Африке малийские повстанцы-туареги сфотографировались с украинским флагом.

Соответствующее фото попало в распоряжение Kyiv Post.

Наиболее вероятно, что таким образом туареги решили выразить свою поддержку и благодарность Украине, которая, как известно, преследует “вагнеровцев” повсюду на Африканском континенте, поддерживая тех, кто борется с террористами.

Сейчас смотрят

Фото туарегов с флагом Украины

Источники Kyiv Post в Силах обороны и безопасности Украины подтвердили подлинность фото.

— Да, это точно фото туарегов после разгрома колонны террористов ЧВК Вагнер, — отметил наш собеседник.

Россия, традиционно, нашла “украинский след” и обвиняет ГУР в последнем разгроме колонны “вагнеровцев” в Мали. В частности, пропагандисты РФ продолжают кричать о причастности руководителя украинской разведки Кирилла Буданова ко всему, что происходит с их террористами в Африке.

Напомним, что недавно в Республике Мали (Африка) повстанцы-туареги убили и ранили десятки солдат и наемников российской частной военной компании Вагнера.

А 29 июля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что повстанцы получили необходимую информацию для проведения успешной операции.

Фото: Kyiv Post

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.