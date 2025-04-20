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Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа
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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Исторический прецедент: трое экспрезидентов США выступили с критикой Трампа

Трое экс-президентов США впервые публично подвергли критике Трампа — исторический прецедент
Фото: Getty Images

Впервые в современной истории США три бывших президента – Билл Клинтон, Барак Обама и Джо Байден – почти одновременно выступили с публичной критикой в ​​адрес действующего главы государства Дональда Трампа.

Как сообщает The Washington Post, подобная ситуация беспрецедентна, ведь в американской политической традиции предшественники обычно воздерживаются от комментариев относительно преемников.

Предшественники Трампа выступили с критикой в ​​его сторону

Хотя Обама, Байден и Клинтон в своих выступлениях прямо не упоминали имени Трампа, месседжи каждого из них содержали четкий намек на несогласие с действиями нынешнего президента.

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При этом единственным живым бывшим главой Белого дома, который пока не высказался, остается Джордж Буш-младший. В то же время, он и раньше не скрывал собственной антипатии к Трампу.

Барак Обама 3 апреля в колледже Гамильтона (штат Нью-Йорк) подверг критике попытки давления на университеты и другие учреждения, призвав бороться с этим: Все мы должны это исправить. Это не произойдет, потому что кто-нибудь придет и спасет вас.

Джо Байден, выступая во вторник, резко высказался по поводу уменьшения социальной защиты, связываемой с влиянием Илона Маска.

– Менее чем за 100 дней эта администрация нанесла столько ущерба и нанесла столько разрушений, – сказал Байден.

Билл Клинтон в свою очередь в субботу призвал избегать культуры доминирования и манипуляций.

– Вроде бы все спорят о том, чьи образы важнее, чьи образы более обоснованы, когда можно немного украсить правду, чтобы получить преимущество. Если в наших жизнях будут доминировать усилия по доминированию над людьми, с которыми мы не согласны, мы поставим под угрозу 250-летний марш в более совершенный союз, – отметил Клинтон.

Исторический прецедент

Историки подчеркивают: такая открытость бывших президентов по поводу критики действующего главы государства – явление редкое. Обычно на новую администрацию дают время адаптироваться к обязанностям. Однако в этот раз молчание не стало опцией.

– Обычно бывшие президенты дают действующему президенту возможность утвердиться и изучить правила дорожного движения. …Но эти президенты уже видят контуры изменений, которые президент Трамп хочет принести, – сказал историк из Колумбийского университета Тимоти Нафтали.

The Washington Post также отмечает, что личные конфликты между Трампом и его предшественниками прибавляют напряжения.

Такого рода злоба нетипична для мужчин, занимавших высшую должность в стране. Хотя президенты и раньше были в разногласиях, в небольшом клубе людей, вынесших тяжесть работы, часто властвует своего рода товарищество, резюмирует издание.

Напомним, согласно последним опросам, американцы поддерживают иммиграционную политику Трампа, но критикуют пошлины.

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Билл Клинтон, Барак Обама, Джо Байден, Дональд Трамп, США
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