Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером: о чем говорили
- Владимир Зеленский в аэропорту Кишинева провел телефонный разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
- Стороны обсудили перспективы саммита G7 и имеющиеся у Украины данные о настроениях в Москве.
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во время остановки в аэропорту Кишинева.
Разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером: что известно
Глава государства положительно оценил разговор с посланниками президента Дональда Трампа.
По его словам, обсуждение было сосредоточено на перспективах саммита G7 и общих настроениях в Москве.
— Очень позитивный разговор. Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины, — написал глава государства в Telegram вечером 8 июня.
Также он уточнил, что во время разговора речь шла о перспективах в контексте саммита G7 и других событий в июне.
— Проинформировал о имеющихся у нас данных относительно того, на что настроены в Москве, — отметил он.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III.
Во время аудиенции он поблагодарил короля за поддержку украинского народа.
Также состоялись встречи президента Украины с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.