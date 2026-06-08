Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером во время остановки в аэропорту Кишинева.

Разговор Зеленского с Уиткоффом и Кушнером: что известно

Глава государства положительно оценил разговор с посланниками президента Дональда Трампа.

По его словам, обсуждение было сосредоточено на перспективах саммита G7 и общих настроениях в Москве.

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— Очень позитивный разговор. Благодарен за готовность работать максимально активно уже в эти недели, чтобы дать толчок дипломатии для завершения войны России против Украины, — написал глава государства в Telegram вечером 8 июня.

Также он уточнил, что во время разговора речь шла о перспективах в контексте саммита G7 и других событий в июне.

— Проинформировал о имеющихся у нас данных относительно того, на что настроены в Москве, — отметил он.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Чарльзом III.

Во время аудиенции он поблагодарил короля за поддержку украинского народа.

Также состоялись встречи президента Украины с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

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