Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался по поводу победы Александра Усика над Рико Верховеном и призвал перестать критиковать украинца за решение рефери.

Об этом он заявил в интервью журналу Ring.

Джошуа о бою Усик – Верховен

Джошуа выразил сожаление по поводу Верховена и Усика. Он отметил, что Рико решился стать великим, несмотря на все обстоятельства и отсутствие ожиданий, а также подчеркнул, что, несмотря на поражение по решению судей, тот одержал моральную победу и получил значительную поддержку.

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– Я считаю, что Александр Усик хорошо выступил. Оценки судей были близкими. Усик сделал то, что умеет, а именно – поднял темп в поздних раундах, и будь то 10-й, 11-й или 12-й раунд, я думаю, он сделал бы все необходимое, чтобы остаться чемпионом. У него это просто есть. Это то, что я видел, когда лично был с ним на ринге. Это то, что я видел, когда наблюдал за ним: он знает, как прибавить в поздних раундах, когда большинство тяжеловесов сдают. И именно это он сделал с Рико, – сказал Энтони.

Он также отметил, что бокс — довольно изменчивый вид спорта. Джошуа подчеркнул, что критика в адрес Усика беспочвенна, ведь бой не был остановлен самим боксером — это решение принял рефери.

– Мы должны принять решение рефери и позволить Александру насладиться победой, потому что рефери сделал то, что должен был сделать. Он решил остановить бой. И это его работа, – добавил британец.

По словам Джошуа, он всегда говорит, что если бы он тренировал боксера-тяжеловеса, то посоветовал бы ему никогда не оставлять исход боя на усмотрение судей.

– Выходи на ринг, разбей соперника и нокаутируй его, потому что я не хочу никаких споров. Вот что я скажу своему бойцу. Я не хочу никаких споров. Поэтому, когда ты выходишь на ринг, ты выходишь туда, чтобы его нокаутировать, – сказал Джошуа.

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом за секунду до конца 11-го раунда, защитив титул чемпиона мира по версии WBC.

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