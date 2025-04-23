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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Переговоры без глав МИД: в Лондоне изменился формат встречи по войне в Украине

Андрій Сибіга
Фото: УНИАН

Запланированную встречу министров иностранных дел Украины, Великобритании, США, Франции и Германии, которая должна была пройти 23 апреля в Лондоне, отложили.

Об этом сообщило правительство Великобритании.

Встреча в Лондоне по Украине состоится без глав МИД

— Сегодняшняя встреча с министрами иностранных дел по мирным переговорам по Украине переносится. Переговоры на официальном уровне будут продолжаться, — сообщили AFP в МИД Великобритании, добавив, что встреча официальных лиц низшего уровня состоится.

Как отметили в The Guardian, переговоры будут закрыты для СМИ.

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О том, что встречу глав МИД сегодня отложили, сначала написало Sky News, ссылаясь на собственные источники. Сообщалось, что вместо министров переговоры по ситуации в Украине проведут высокопоставленные чиновники из этих стран.

Украинский министр Андрей Сибига уже прибыл в Лондон и должен встретиться отдельно с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.

Причины такого понижения уровня встреча в Лондоне официально не известны. Но, как отмечает Sky News, это совпало с тем, что команда Дональда Трампа начала активнее давить на Киев, чтобы Украина договорилась с РФ о прекращении огня.

В частности, это может быть связано с тем, что одна из американских инициатив, которая, вероятно, должна была обсуждаться в Лондоне, предусматривает признание аннексии Крыма Россией. Эта идея уже была отвергнута президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, согласно плану, о котором пишут американские СМИ, линия фронта должна “заморозиться” на нынешних позициях.

Кто будет представлять Германию и Францию на встрече в Лондоне

По информации Суспільного, на встрече в Лондоне Францию будут представлять советник президента Эммануэль Бонн и политический директор МИД Фредерик Мондолони.

От Германии участие будет принимать советник по безопасности Йенс Плетнер, который также присутствовал на переговорах в Париже.

Отметим, что вечером 22 апреля государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что отложил свой визит в Лондон и не будет присутствовать на переговорах.

Как объяснила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, это связано с его личным графиком. Она сообщила, что на встрече американскую сторону будет представлять спецпредставитель Кит Келлог.

Ранее Axios писало, что на переговорах в Лондоне украинская делегация хотела бы обсудить с представителями США прекращение огня на 30 дней, а не рамки мирного плана Трампа.

Тогда как президент Владимир Зеленский 22 апреля во время брифинга сообщил, что украинская команда будет иметь мандат на переговоры о полном или частичном прекращении огня.

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Война в Украине, Великобритания, Німеччина, переговори, США, Украина, Франция
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