У Ватикані знищать перстень Папи Франциска: що символізує давня традиція

Після смерті Папи Франциска у Ватикані готуються до одного з найбільш символічних і давніх ритуалів – знищення персня Рибалки, який традиційно знаменує кінець понтифікату.

Ця прикраса – один з найвідоміших атрибутів папської влади. Перстень бере свою назву від апостола Петра, якого вважають першим Папою Римським.

Протягом 12-річного понтифікату Франциск носив цей перстень під час урочистих подій. Його цілували тисячі вірян, а один із відеозаписів, де понтифік уникає цього жесту, навіть спричинив обговорення гігієни та символізму.

Після смерті Папи, за церковним звичаєм, перстень має бути знищений або принаймні пошкоджений. Це робиться з практичною метою – у середньовіччі саме перстень Рибалки та печатка булли слугували офіційними інструментами для засвідчення папських документів. Щоби запобігти підробці після смерті понтифіка, обидва предмети розбивали молотком.

Символічний ритуал очолює камерленго Святої Римської Церкви – кардинал, який відповідає за перехідний період після смерті понтифіка. Зараз цю посаду обіймає ірландський кардинал Кевін Джозеф Фаррелл, якого призначив сам Франциск у 2023 році. Саме він повинен пошкодити перстень у присутності Колегії кардиналів до початку конклаву, де оберуть наступного Папу.

Цікаво, що після добровільної відставки Бенедикта XVI у 2013 році традиція змінилася: замість знищення на персні просто вирізали хрест, і саме такий сценарій, ймовірно, чекає і на перстень Франциска.

До слова, він був виготовлений не з чистого золота і не виготовлявся спеціально для понтифіка. Папа Римський Франциск обрав уже наявний перстень, який раніше належав архієпископу Паскуале Маккі – особистому секретарю Папи Павла VI. Цей перстень був виготовлений зі срібла з позолотою, а не з чистого золота, як більшість попередніх.

PHOTO: Fisherman’s Ring to be given to #Pope Francis will NOT BE GOLD, instead gold-plated silver @foxnewslatino pic.twitter.com/VgJAtdjcUz

— Bryan Llenas (@BryanLlenas) March 18, 2013