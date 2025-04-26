Зеленскому дали место в первом ряду на похоронах Папы Римского, несмотря на протокол Ватикана

В Ватикане пошли на нарушение протокола рассадки мировых лидеров на церемонии погребения Папы Римского Франциска, чтобы обеспечить президенту Украины Владимиру Зеленскому место в первом ряду.

Зеленскому дали место в первом ряду на похоронах Папы Римского

Как сообщает The Telegraph, Ватикан отменил протокол, чтобы обеспечить Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Франциска вместе с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В издании отметили, что Зеленский прибыл в Рим вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской на фоне ожиданий прорыва в мирных переговорах.

Сейчас смотрят

— Лидера разрушенной войной страны встретили спонтанными аплодисментами, когда он занял место на площади Святого Петра после короткой встречи с Трампом на первых переговорах после разрыва отношений в Овальном кабинете, — говорится в материале.

По информации издания, Ватикан пытался обеспечить Зеленскому место в центре внимания на церемонии, где большинство лидеров рассаживали согласно названию их страны и того, являются ли они главами государств или правительств.

По подсчетам журналистов, Владимир Зеленский и Дональд Трамп находились на расстоянии 11 мест друг от друга в первом ряду.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.