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Зеленскому дали место в первом ряду на похоронах Папы Римского, несмотря на протокол Ватикана
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Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленскому дали место в первом ряду на похоронах Папы Римского, несмотря на протокол Ватикана

Похорон Папи Римського
Фото: Getty Images

В Ватикане пошли на нарушение протокола рассадки мировых лидеров на церемонии погребения Папы Римского Франциска, чтобы обеспечить президенту Украины Владимиру Зеленскому место в первом ряду.

Зеленскому дали место в первом ряду на похоронах Папы Римского

Как сообщает The Telegraph, Ватикан отменил протокол, чтобы обеспечить Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Франциска вместе с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В издании отметили, что Зеленский прибыл в Рим вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской на фоне ожиданий прорыва в мирных переговорах.

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— Лидера разрушенной войной страны встретили спонтанными аплодисментами, когда он занял место на площади Святого Петра после короткой встречи с Трампом на первых переговорах после разрыва отношений в Овальном кабинете, — говорится в материале.

По информации издания, Ватикан пытался обеспечить Зеленскому место в центре внимания на церемонии, где большинство лидеров рассаживали согласно названию их страны и того, являются ли они главами государств или правительств.

По подсчетам журналистов, Владимир Зеленский и Дональд Трамп находились на расстоянии 11 мест друг от друга в первом ряду.

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Война в Украине, Ватикан, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Еммануель Макрон
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