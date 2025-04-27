Главные стимулы — деньги и паспорт: разведка Британии рассказала, как РФ вербует иностранцев

Вербовка иностранных граждан в вооруженные силы российской армии происходит, вероятно, в несистемном формате.

Об этом говорится в докладе разведки Министерства обороны Великобритании, которая посвятила этому вопросу отдельное внимание.

Вербовка иностранцев в армию РФ

В ведомстве говорится о том, что в период с апреля 2023 года по конец мая 2024 года Кремль завербовал более 1,5 тыс. иностранцев для участия в войне против Украины, если опираться на исследования независимого российского СМИ Важные истории.

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Отмечается, что наибольшее количество завербованных иностранцев из Южной и Восточной Азии (771 человек), бывших советских стран (523 человека) и Африки (72 человека).

Британская разведка считает, что работа с иностранцами для вербовки в ряды российской армии носит несистемный характер.

Главным стимулом для добровольцев оказываются выплаты и возможность получить российский паспорт.

— Скорее всего, многих иностранных граждан набирают именно через Москву благодаря более высоким бонусам за подписание контрактов и относительной международной доступности города, — говорится в отчете Минобороны Британии.

Разведчики считают, что иностранцы составляют незначительную долю от общего количества новобранцев армии РФ, при этом основной акцент делается на набор внутри страны.

— В то же время определенный набор иностранных граждан, вероятно, будет продолжаться в среднесрочной перспективе, поскольку Россия сохраняет текущую стратегию вербовки, направленную на восполнение тяжелых потерь на поле боя без прибегания ко второй волне мобилизации, — резюмировали разведчики.

Пленные китайцы в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные взяли в плен двух китайских граждан, которые воевали на стороне России на территории Донецкой области.

Впоследствии появились видео с пленными китайцами и детали с допроса военнопленных граждан КНР.

Китай на это отреагировал тем, что “выясняет ситуацию” с военнопленными и призвал своих граждан не быть вовлеченными в конфликт ни на одной из сторон.

Позже президент сообщал, что сейчас украинской разведке известно о более 150 гражданах Китая, которые участвуют в войне против Украины.

Сами же пленные китайцы в видео просили правительство Китая помочь с их освобождением из плена Украины.

Впоследствии в Китае отрицали свою причастность к участию граждан КНР в войне России против Украины и пообещали после выяснения всех обстоятельств оценить поступки китайских граждан, попавших в плен в Донецкой области, в соответствии с национальным законодательством.

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