Головні стимули – гроші і паспорт: розвідка Британії розповіла, як РФ вербує іноземців

Вербування іноземних громадян до збройних сил російської армії відбувається, ймовірно, у несистемному форматі.

Про це йдеться у доповіді розвідки Міністерства оборони Великої Британії, яка присвятила цьому питанню окрему увагу.

Вербування іноземців до армії РФ

У відомстві йдеться про те, що в період з квітня 2023 року по кінець травня 2024 року Кремль завербував понад 1,5 тис. іноземців для участі у війні проти України, якщо спиратись на дослідження незалежного російського ЗМІ Важные истории.

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Зазначається, що найбільша кількість завербованих іноземців з Південної та Східної Азії (771 особа), колишніх радянських країн (523 особи) та Африки (72 особи).

Британська розвідка вважає, що робота із іноземцями для вербування в лави російської армії має несистемний характер.

Головним стимулом для добровольців виявляються виплати та можливість отримати російський паспорт.

– Найімовірніше, багатьох іноземних громадян набирають саме через Москву завдяки вищим бонусам за підписання контрактів і відносній міжнародній доступності міста, – йдеться в звіті Міноборони Британії.

Розвідники вважають, що іноземці складають незначну частку від загальної кількості новобранців армії РФ, водночас основний акцент робиться на набір всередині країни.

– Водночас певний набір іноземних громадян, ймовірно, триватиме в середньостроковій перспективі, оскільки Росія зберігає поточну стратегію вербування, спрямовану на заповнення важких втрат на полі бою без вдавання до другої хвилі мобілізації, – резюмували розвідники.

Взяті у полон китайці

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові взяли у полон двох китайських громадян, які воювали на боці Росії на території Донецької області.

Згодом з’явились відео із полоненими китайцями та деталі з допиту військовополонених громадян КНР.

Китай на це відреагував тим, що “з’ясовує ситуацію” із військовополоненими та закликав своїх громадян не бути залученими у конфлікт на жодній зі сторін.

Пізніше президент повідомляв, що наразі українській розвідці відомо про понад 150 громадян Китаю, які беруть участь у війні проти України.

Самі ж полонені китайці у відео просили уряд Китаю допомогти з їх звільненням з полону України.

Згодом у Китаї заперечили свою причетність до участі громадян КНР у війні Росії проти України та пообіцяли після з’ясування всіх обставин оцінити вчинки китайських громадян, які потрапили в полон на Донеччині, відповідно до національного законодавства.

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