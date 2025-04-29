Переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной в самом разгаре — Вэнс
Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной сейчас в самом разгаре.
Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.
Переговоры о мире между Россией и Украиной
Вэнс рассказал, что обе стороны имеют разные требования по условиям мирного соглашения. Однако как Украина, так и Россия говорят о необходимости прекратить боевые действия, что, по его словам, является самым большим прорывом.
— Очевидно, я не хочу делать преждевременных выводов относительно переговоров, поскольку они сейчас, как вы знаете, в самом разгаре, — сказал Вэнс, добавив, что требования каждой стороны разные, и задача дипломатии — попытаться сблизить эти позиции.
В то же время он отметил, что не может быть полностью уверен в результате, но сейчас есть больше причин для оптимизма, чем раньше.
— Сегодня я чувствую себя более оптимистично, чем две недели назад. И две недели назад я был более оптимистичен, чем два месяца назад. Так что мы продвигаемся вперед, процесс движется. Нам просто нужно продолжать — иногда применять давление, иногда быть более дружественными, иногда предлагать вознаграждения, иногда — наказания, — добавил вице-президент США.
Кроме того, в интервью Джей Ди Вэнс предостерег, что если война продлится еще несколько лет, могут погибнуть миллионы людей, и это может привести к ядерной войне.
Он считает, что якобы Украина не сможет победить в войне, если та продлится еще несколько лет. По его словам, идея падения России и возвращения всех оккупированных территорий нереалистична..
Вэнс подчеркнул, что война должна завершиться, и это является целью администрации Трампа, которая активно работает над этим.