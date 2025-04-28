Війна в Україні може перерости в ядерну ескалацію, якщо триватиме ще кілька років – Венс
Якщо повномасштабна війна Росії проти України триватиме ще кілька років, то вона врешті може перерости в ядерну ескалацію.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у подкасті американського активіста та блогера Чарлі Кірка, повідомляє Mediaite.
Венс заявив про можливість ядерної війни
Віцепрезидент США сказав, що нібито Україна не виграє у війні з Росією, якщо військові дії триватимуть найближчими роками.
– Якщо це триватиме ще кілька років, можуть загинути мільйони людей. Це може перерости в ядерну війну. Це має припинитися, – стверджує Венс.
На його думку, в ЗМІ побутує нібито дивна ідея, що якщо війна триватиме ще кілька років, то росіяни впадуть, а українці повернуть під свій контроль тимчасово окуповані території, і все відновиться до того, що було перед початком агресії РФ.
Проте Венс стверджує, що це не та реальність, в якій живе світ.
За словами віцепрезидента США, війна має припинитися – це політика адміністрації Білого дому.
Венс наголосив, що президент США Дональд Трамп змушує всю свою команду дуже наполегливо працювати для досягнення цієї кінцевої мети.