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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Війна в Україні може перерости в ядерну ескалацію, якщо триватиме ще кілька років – Венс

Джей Ді Венс
Фото: Офіс президента

Якщо повномасштабна війна Росії проти України триватиме ще кілька років, то вона врешті може перерости в ядерну ескалацію.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у подкасті американського активіста та блогера Чарлі Кірка, повідомляє Mediaite.

Венс заявив про можливість ядерної війни

Віцепрезидент США сказав, що нібито Україна не виграє у війні з Росією, якщо військові дії триватимуть найближчими роками.

Зараз дивляться

– Якщо це триватиме ще кілька років, можуть загинути мільйони людей. Це може перерости в ядерну війну. Це має припинитися, – стверджує Венс.

На його думку, в ЗМІ побутує нібито дивна ідея, що якщо війна триватиме ще кілька років, то росіяни впадуть, а українці повернуть під свій контроль тимчасово окуповані території, і все відновиться до того, що було перед початком агресії РФ.

Проте Венс стверджує, що це не та реальність, в якій живе світ.

За словами віцепрезидента США, війна має припинитися – це політика адміністрації Білого дому.

Венс наголосив, що президент США Дональд Трамп змушує всю свою команду дуже наполегливо працювати для досягнення цієї кінцевої мети.

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Війна в Україні, Джей Ді Венс, Дональд Трамп, США-Україна, Україна-Росія
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