Пытки в Таганроге: как Россия морит голодом и бьет током украинских заключенных

В российских тюрьмах и изоляторах сейчас находится не менее 16 тыс. украинских гражданских, которых удерживают без суда и следствия в 180 различных локациях. Наиболее зловещей среди них стала СИЗО №2 в городе Таганрог.

Об этом пишет The Guardian.

Центр пыток для украинских пленных

В январе 2023 года, пытаясь покинуть временно оккупированную территорию Украины, Елизавету Шилик задержали россияне. Через несколько недель ей назначили допрос с использованием полиграфа. Перед тестом ей спокойно заявили: “Не пройдешь — поедешь в место, где пожалеешь, что родилась”.

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Этим местом оказался следственный изолятор в Таганроге, который до полномасштабного вторжения использовался для содержания несовершеннолетних и женщин с детьми.

После 24 февраля 2022 года его превратили в центр пыток для украинских пленных. СИЗО №2 стало символом системного насилия, которое Россия применяет к гражданскому населению и военнопленным.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, по состоянию на апрель 2024 года пропавшими без вести считаются 16 тыс. украинцев.

Большинство из них не получили никакого обвинения, их местонахождение официально не разглашается. Иногда информация об условиях содержания просачивается через освобожденных военнопленных.

Расследование Forbidden Stories

Расследование, проведенное The Guardian в сотрудничестве с Washington Post, Le Monde и другими 10 СМИ под руководством французской группы Forbidden Stories, выявило факты систематических пыток в по меньшей мере 29 местах — 18 на территории России и 11 — на оккупированных регионах Украины.

Используют электрошокеры, имитации казней, избиения деревянными и металлическими молотками, удары по одной и той же части тела, удушение водой (вотербординг), а также унизительные практики — например, человека привязывали скотчем и садились на него как на “мебель”.

Заключенным запрещали говорить на украинском, кормили скудно или не кормили вообще, принуждали к самоубийству. В некоторых локациях были зафиксированы смерти в результате пыток.

Все это — часть сознательной политики, санкционированной на самом высоком уровне в Кремле.

— Пытки являются частью российской военной стратегии. Это не случайность, а организованная система, которая не могла возникнуть без одобрения с самого верха, — заявила специальный докладчик ООН по вопросам пыток Алис Эдвардс.

Следственный изолятор в Таганроге

Таганрог — город на берегу Азовского моря, ближайший к Мариуполю, который Россия захватила в мае 2022 года после жестоких боев.

Именно сюда перевезли часть “ценных” украинских пленных, в частности бойцов полка Азов, которых российская пропаганда изображала как “неонацистов” и обещала судить показательно.

Первые украинские военные попали в Таганрог в апреле 2022 года. Их доставляли связанными, с завязанными глазами, в армейских грузовиках с символом Z. Они сразу попадали на так называемую “рецепцию” — ритуал унижения: с побоями, криками, избиением дубинками.

Это для них — священная процедура. Тебя ведут с завязанными глазами, а все, кто стоит рядом, должны обязательно тебя ударить, — вспоминает Владимир Лабузов, главный медик морской пехоты ВСУ, который попал в СИЗО в апреле 2022 года.

Впоследствии в изолятор начали свозить и гражданских. Разница между военными и “нежелательными элементами” стерлась.

Пытки в застенках

В рамках расследования журналисты, используя более 50 интервью, фото, публичные документы и показания бывших заключенных, создали 3D-модель СИЗО №2. В ней воссозданы камеры, комнаты для пыток и допросов.

К расследованию присоединились также родственники заключенных, бывшие работники тюрем, ушедшие с должностей после увиденного, и юристы с оккупированных территорий.

Общая картина — это не просто пытки. Это целенаправленная, масштабная кампания террора против украинцев.

Россия публично отрицает факты пыток. Однако свидетельства десятков пострадавших, спутниковые снимки и внутренние документы рисуют совершенно другую, жуткую реальность.

Заключенные украинцы, которые прошли через российскую тюрьму в Таганроге, вспоминают нечеловеческие условия содержания, систематические пытки и психологическое издевательство.

Многие заключенные содержались с завязанными глазами. Чтобы не потерять ориентацию, они пытались запоминать количество шагов между камерами и комнатами для допросов.

После так называемой “регистрации” избиения не прекращались: ежедневные обыски сопровождались насилием, а во время допросов заключенных пытали особенно жестоко. В Таганроге были определены два основных здания, где проводились пытки — именно оттуда чаще всего раздавались крики.

Бывший морпех ВСУ Сергей Таранюк рассказал, что его допрашивали в комнате с минимальной мебелью — только стол и стул.

— Заходишь — и тебя сразу бросают на пол, начинают бить и резать. Когда уже готов говорить — позволяют сесть, — вспоминает он. У Таранюка силой выбили фальшивое признание.

Бывшая военная Елизавета Шилик, которая на момент задержания была гражданской, рассказала, что ее били дубинками, пытали электричеством, угрожали изнасилованием и натравливали собак.

Она дважды оказалась на электрическом стуле с проводами, прикрепленными к пальцам ног. Ей удалось услышать, как охранники жаловались, что нельзя включать ток дольше чем на два часа — потому что придется оформлять документы в случае смерти.

Другие заключенные вспоминают метод, когда человека полностью обматывали липкой лентой и использовали как “мебель” — например, клали на нее ноги.

Еще одна комната предназначалась для подвеса заключенных вниз головой в позе эмбриона — так били в течение 10-15 минут. Электрошок также осуществлялся через старые советские полевые телефоны типа ТА-57. Этот метод имел прозвище “телефон Путина” — провода крепили к мочкам ушей, носа или гениталий.

Система вне закона

Таганрогская тюрьма — одно из 29 учреждений, где зафиксированы пытки украинцев. Условия — сверхжесткие. Камеры переполнены, в помещении на четверых держали восьмерых.

С ноября 2022 года тюрьму возглавляет Александр Штода. Он не ответил ни на какие запросы журналистов, как и его предшественник Геннадий Боднар и еще 35 сотрудников. Двое из них назвали условия “отличными”, еще один заявил, что “украинцев там нет”.

Хотя администрация отвечает за быт, ключевые допросы и пытки проводит ФСБ — вместе со спецподразделениями Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По данным правозащитной организации Gulagu.net, еще весной 2022 года в рамках ФСИН было дано молчаливое разрешение на насилие. Один из бывших чиновников рассказал: “Никто прямо не сказал: бейте. Но все поняли. Фраза была: Делайте все возможное. Это означало: вы свободны в действиях”.

В Таганроге, как и в других учреждениях, охранники носили балаклавы, обращались друг к другу по позывным (“волк”, “шаман”, “смерть”) и не допускали никаких записей пыток. Идентификация была намеренно невозможна.

Цель — информация и унижение

Сначала пытки оправдывали необходимостью получить сведения: о позициях, командирах, местных активистах. Но быстро насилие стало способом системного унижения украинцев — с этническим подтекстом.

Правозащитник Олег Орлов, лауреат Нобелевской премии мира, заявил: “Мы видели похищения и исчезновения во время чеченских войн. Но такого — постоянных пыток в течение месяцев и лет для целых групп — не было даже тогда”.

Пресс-секретарь Азова Валерия Субботина подтвердила, что охранники в Таганроге менялись ежемесячно. Их привозили из Чечни, Дагестана, Северной Осетии, Ростова. Названия отрядов — Грозный, Орёл, Булат, Росна.

Большинство гражданских удерживают без всяких обвинений. Их называют “отрезанными” — они не имеют права писать письма, получать передачи, не могут сообщить, где находятся. Семьи узнают местонахождение только из показаний освобожденных пленных.

Российские юристы признают: нет юридических оснований для таких задержаний.

В российском законодательстве нет преступления “сопротивление СВО”. Это полностью вне закона. Даже при Сталине выдвигали обвинения, — отметил правозащитник Владимир Жбанков.

Один из адвокатов рассказал, что даже когда он приезжает в Таганрог, администрация отдает ему бумажку: “Я отказываюсь от услуг адвоката” — без имени, только слово „адвокат“, подпись и дата.

Пытки и убийство Виктории Рощиной

Журналистка Виктория Рощина, которая ранее работала на hromadske и сотрудничала с Украинской правдой, Радио Свобода, Цензор.нет, исчезла в августе 2023 года.

Она направлялась через Польшу на временно оккупированные территории Украины, чтобы расследовать похищения гражданских. Весной 2024-го Минобороны РФ подтвердило ее задержание. В октябре семья узнала о ее смерти 19 сентября. Тело вернули в Украину только в феврале 2025 года.

Россия передала тело под маркировкой “неустановленный мужчина”, хотя на бирке было указано имя Рощиной.

Эксперты обнаружили следы пыток — сломанное ребро, ссадины, кровоизлияния, возможное применение электротока. Причину смерти установить не удалось из-за мумификации, продолжается дополнительная экспертиза с участием французских специалистов.

Расследователи выяснили, что Виктория побывала в Бердянске и Энергодаре, где ее задержали и перевезли в застенки в Мелитополе, а затем — в СИЗО в Таганроге. Свидетели рассказывают о пытках, истощении, принуждении к еде и попытках принудить ее к «сделке».

В последние месяцы состояние Рощиной было критическим. 8 сентября ее вывели из камеры, якобы для этапирования, после чего она исчезла. По информации разведки, Виктория умерла во время этапа.

Тело имело признаки вскрытия: отсутствовали мозг, глаза, часть трахеи — вероятно, чтобы скрыть следы удушения.

По официальным данным, 80% тел украинцев, которые возвращаются из российских тюрем, имеют признаки пыток.

Международные институты не имеют доступа к местам содержания пленных. Спецдокладчик ООН по вопросам пыток заявила, что Россия не допускает мониторинговых миссий — это, по ее словам, признак того, что “есть что скрывать”.

Международный проект Viktoriia Project инициировало французское издание Forbidden Stories. К нему присоединились журналисты из шести стран, всего 13 медиа. Среди них — Украинская правда, The Guardian, The Washington Post, Le Monde, Die Zeit, Der Spiegel, ZDF, Paper Trail Media, Важные истории, France 24, DerStandart и Tamedia.

Фото: Виктория Рощина

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