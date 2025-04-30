В Германии СДПГ проголосовали за коалицию с ХДС/ХСС: Мерц почти гарантировано станет канцлером

В парламенте Германии Социал-демократическая партия (СДПГ) проголосовала за коалиционное соглашение с блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

Это делает лидера ХДС Фридриха Мерца практически гарантированным канцлером ФРГ и дает возможность набрать ему свой кабинет министров.

В СДПГ одобрили коалиционное соглашение для формирования правительства

Около 85% членов СДПГ проголосовали за создание коалиции при явке 56%.

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В руководстве СДПГ заявили, что видят “сильную поддержку низов” для данного союза.

Вслед за ХСС и ХДС члены СДПГ также проголосовали за соглашение о создании “черно-красного” коалиционного правительства, то есть состоящего из двух главный партий коалиции. По данным партии, 84,6% членов проголосовали “за” и 15,4% — “против”. Явка на голосование, которое завершилось в полночь, составила, по данным СДПГ, 56%. Это явно превышает необходимый минимум явки в 20 процентов.

С 15 апреля 358 тыс. членов СДПГ имели возможность онлайн проголосовать за соглашение объемом 144 страницы под названием “Ответственность за Германию”. Ранее свое согласие уже дали руководство ХСС и малый съезд ХДС.

— В эти очень сложные времена в мировой политике мы несем ответственность за нашу безопасность, за экономический рост, гарантированные рабочие места и равные возможности, — заявил генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш в электронном заявлении.

Одобрение соглашения, которое, как ожидается, официально подпишут в понедельник, 5 мая, позволит лидеру консерваторов Фридриху Мерцу быть избранным на пост канцлера во вторник, 6 мая.

Федерального канцлера избирают тайным голосованием по предложению Федерального президента. Ему нужно получить поддержку большинства членов Бундестага, то есть 316 голосов.

Ранее в ХДС объявили имена будущих министров в новом немецком правительстве, среди которых будет, в том числе, Йоганн Вафель, который уже делал строгие заявления в адрес Кремля.

Источники: Tagesschau, DW

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