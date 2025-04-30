У Німеччині СДПН проголосували за коаліцію з ХДС/ХСС: Мерц майже гарантовано стане канцлером

У парламенті Німеччини Соціал-демократична партія (СДПН) проголосувала за коаліційну угоду з блоком Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС).

Це робить лідера ХДС Фрідріха Мерца практично гарантованим канцлером ФРН і дає можливість набрати йому свій кабінет міністрів.

У СДПН схвалили коаліційну угоду для формування уряду

Близько 85% членів СДПН проголосували за створення коаліції за явки 56%.

Зараз дивляться

У керівництві СДПН заявили, що бачать “сильну підтримку низів” для цього союзу.

Слідом за ХСС і ХДС члени СДПН також проголосували за угоду про створення “чорно-червоного” коаліційного уряду, тобто такого, що складається з двох головних партій коаліції. За даними партії, 84,6% членів проголосували “за” і 15,4% – “проти”. Явка на голосування, яке завершилося опівночі, становила, за даними СДПН, 56%. Це явно перевищує необхідний мінімум явки у 20 відсотків.

З 15 квітня 358 тис. членів СДПН мали можливість онлайн проголосувати за угоду обсягом 144 сторінки під назвою “Відповідальність за Німеччину”. Раніше свою згоду вже дали керівництво ХСС і малий з’їзд ХДС.

– У ці дуже складні часи у світовій політиці ми несемо відповідальність за нашу безпеку, за економічне зростання, гарантовані робочі місця та рівні можливості, – заявив генеральний секретар СДПН Маттіас Мірш в електронній заяві.

Схвалення угоди, яку, як очікується, офіційно підпишуть у понеділок, 5 травня, дасть змогу лідеру консерваторів Фрідріху Мерцу бути обраним на посаду канцлера у вівторок, 6 травня.

Федерального канцлера обирають таємним голосуванням за пропозицією Федерального президента. Йому потрібно отримати підтримку більшості членів Бундестагу, тобто 316 голосів.

Раніше в ХДС оголосили імена майбутніх міністрів у новому німецькому уряді, серед яких буде, зокрема, Йоганн Вафель, який вже робив суворі заяви на адресу Кремля.

Джерела: Tagesschau, DW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.