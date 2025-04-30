ВВП Индии в 2025 году: на каком месте находится страна

Тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа против Индии, могут сократить рост ВВП на 0,2-0,5%. Об этом заявил министр финансов страны Аджай Сет во время выступления на мероприятии Института Гудзона.

Он выразил опасения, что торговые потрясения замедлят глобальный рост страны. Также ожидается, что в течение следующего десятилетия потенциальные темпы роста будут около 7%. А чтобы достичь своих амбициозных долгосрочных целей, Индии нужно расширять экономику более быстрыми темпами.

Какой ВВП Индии на душу населения и что известно о его росте в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

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Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)

Валовой внутренний продукт (ВВП) — это общая рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране в течение определенного периода времени. Он служит ключевым показателем экономики, уровня жизни и общей производительности труда в стране.

ВВП обычно рассчитывается с помощью метода затрат, который включает в себя:

потребительские расходы;

бизнес-инвестиции;

государственные расходы;

чистый экспорт (экспорт минус импорт).

Более высокие показатели ВВП отражают экономическую силу, тогда как ВВП на душу населения дает представление о среднем уровне жизни граждан страны.

На каком месте по ВВП находится Индия

Несмотря на глобальные вызовы, в 2025 году Индия продолжает демонстрировать устойчивый экономический рост.

Согласно отчету МВФ за 2025 год, страной с наиболее развитой экономикой являются Соединенные Штаты Америки, с показателем ВВП 30,34 триллиона долларов. За США следует Китай (19,53 триллиона долларов), Германия (4,92 триллиона долларов) и Индия.

В 2025 году ВВП Индии составляет 4,39 триллиона долларов. Прогнозируемый рост реального ВВП на этот год — 1,1%.

ВВП на душу населения в Индии находится на уровне 4 190 доларов.

Уровень инфляции, средние потребительские цены (годовое процентное изменение) — 4,2.

Примечательно, что, по прогнозам, Индия превзойдет Германию и Японию к 2030 году, если сохранятся нынешние тенденции роста.

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