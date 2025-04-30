ВВП Індії у 2025 році: на якому місці країна

Тарифи, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа проти Індії, можуть скоротити зростання ВВП на 0,2-0,5%. Про це заявив міністр фінансів країни Аджай Сет під час виступу на заході Інституту Гудзона.

Він висловив побоювання, що торговельні потрясіння уповільнять глобальне зростання країни. Також очікується, що протягом наступного десятиліття потенційні темпи зростання будуть близько 7%. А щоб досягти своїх амбітних довгострокових цілей, Індії потрібно розширювати економіку швидшими темпами.

Який ВВП Індії на душу населення та що відомо про його зростання у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке внутрішній валовий продукт (ВВП)

Внутрішній валовий продукт (ВВП) — загальна ринкова вартість усіх товарів і послуг, вироблених у межах країни протягом певного періоду часу. Він є ключовим показником економічного здоров’я, рівня життя та загальної продуктивності праці країни.

ВВП зазвичай розраховується за допомогою методу витрат, який охоплює:

споживчі витрати;

бізнес-інвестиції;

державні витрати;

чистий експорт (експорт мінус імпорт).

Вищі показники ВВП відображають економічну силу, водночас ВВП на душу населення дає уявлення про середній рівень життя громадян країни.

На якому місці за ВВП Індія

Попри глобальні виклики, у 2025 році Індія продовжує демонструвати стійке економічне зростання.

Згідно зі звітом МВФ за 2025 рік, країною з найбільш розвиненою економікою є Сполучені Штати Америки з показником ВВП 30,34 трильйона доларів. За США йде Китай (19,53 трильйона доларів), Німеччина (4,92 трильйона доларів) та Індія.

У 2025 році ВВП Індії становить 4,39 трильйона доларів. Прогнозоване зростання реального ВВП на цей рік — 1,1%.

ВВП на душу населення в Індії на рівні 4 190 доларів.

Рівень інфляції, середні споживчі ціни (річна відсоткова зміна) — 4,2.

Примітно, що, за прогнозами, Індія перевершить Німеччину та Японію до 2030 року, якщо збережуться нинішні тенденції зростання.

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