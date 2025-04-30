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Юлия Захарченко, редактор ленты

Момент утешения: Трамп о встрече с Зеленским в Ватикане

Трамп рассказал, какой была встреча с Зеленским в Ватикане 26 апреля
Фото: Офис президента

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о своих впечатлениях после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в базилике Собора Святого Петра в Ватикане 26 апреля.

Трамп о встрече с Зеленским в Ватикане

В интервью ABC News Дональд Трамп назвал встречу с Владимиром Зеленским моментом утешения.

— Этот момент был в определенном смысле утешением, потому что огромное количество людей погибает. Их убивают. Мне очень жаль, — заявил Трамп.

В то же время президент США не ответил четко на вопрос, доверяет ли он российскому диктатору Владимиру Путину.

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По словам Трампа, он не доверяет многим людям. Но, по мнению американского президента, глава Кремля его якобы уважает.

В то же время Трамп повторил свое заявление о том, что якобы Путин хочет завершить полномасштабную войну против Украины. По мнению президента США, если бы не он, то якобы намерения российского диктатора были бы другими.

В Белом доме сообщали, что Трамп и Зеленский имели очень продуктивную встречу в Риме, когда проходила церемония похорон Папы Римского Франциска.

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Война в Украине, Ватикан, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина-США
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