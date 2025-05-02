Это не новая позиция: МИД о заявлении Госдепа о выходе США из переговоров

В Государственном департаменте США отметили Министерству иностранных дел Украины, что заявление об отказе от роли посредника не является новой позицией. Вашингтон отступит, если не увидит прогресса в переговорах между Украиной и Россией.

МИД о заявлении Госдепа США о посредничестве

Спикер МИД Георгий Тихий сообщил, что после запросов от медиа связался со спикером Государственного департамента США Тэмми Брюс.

По его словам, Брюс подтвердила, что ее заявление о роли США в качестве посредника было сделано в контексте аналогичного предыдущего комментария на этой неделе.

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— Если не будет прогресса, мы отступим как посредники в этом процессе, — процитировал Тихий спикера американского Госдепа.

Георгий Тихий отметил, что это не новость. Однако это позиция, о которой ранее заявлял государственный секретарь США Марко Рубио.

Недавно спикер Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что якобы американские дипломаты не собираются летать по всему миру, чтобы быть посредниками на встречах.

По ее мнению, Украина и Россия должны разработать конкретные идеи для завершения полномасштабной войны.

Вскоре государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что если Россия и Украина не выдвинут четкие предложения о прекращении войны, то Вашингтон откажется от роли посредника.

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