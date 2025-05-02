Це не нова позиція: МЗС про заяву Держдепу щодо виходу США з переговорів

У Державному департаменті США заявили Міністерву закордонних справ України, що заява про відмову від ролі посередника не є новою позицією. Вашингтон відступить, якщо не побачить прогресу в переговорах між Україною та Росією.

МЗС про заяву Держдепу США про посередництво

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що після запитів від медіа зв’язався з речницею Державного департаменту США Теммі Брюс.

За його словами, Брюс підтвердила, що її заява щодо ролі США як посередника була зроблена в контексті аналогічного попереднього коментаря цього тижня.

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– Якщо не буде прогресу, ми відступимо як посередники в цьому процесі, – процитував Тихий речницю американського Держдепу.

Тихий зазначив, що це не нова позиція. Проте це позиція, про яку раніше заявляв державний секретар США Марко Рубіо.

Нещодавно речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що нібито американські дипломати не збираються літати по всьому світу, щоб бути посередниками на зустрічах.

На її думку, Україна та Росія мають розробити конкретні ідеї для завершення повномасштабної війни.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо попередив, що якщо Росія й Україна не висунуть чіткі пропозиції про припинення війни, то Вашингтон відмовиться від ролі посередника.

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