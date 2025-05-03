Пакистан провёл ракетные испытания на фоне угрозы войны с Индией

В Пакистане состоялись испытания ракеты дальнего радиуса действия на фоне напряжения в отношениях с Индией. Страны находятся на грани войны из-за недавнего нападения в Кашмире.

Об этом пишут Bloomberg и Financial Express.

Пакистан испытал баллистическую ракету Abdali

По сообщениям СМИ, пакистанские военные успешно испытали ракету класса земля-земля Abdali. Военные заявили, что учения провели для проверки боевой готовности армии, а также тестирования навигационной системы и маневренности ракеты.

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Испытания прошли в рамках военных учений под названием Indus — это название реки, доступ к которой Индия перекрыла после теракта в Кашмире.

Как отмечает Bloomberg, Пакистан провел испытания ракеты всего через несколько дней после того, как индийские военные корабли осуществили тестовые пуски собственных ракет, демонстрируя способность поражать дальние цели.

Индия пока официально не комментирует запуск ракеты. Но неназванные индийские чиновники назвали это провокацией, которая только усилит напряжение.

В этот же день, 3 мая, Индия запретила заходить в свои порты судам под флагом Пакистана и наоборот. Такое решение объяснили желанием защитить индийские грузы и инфраструктуру.

Что известно о ракете Abdali

Ракета Abdali — это мобильная твердотопливная ракетная система, разработанная пакистанским космическим агентством SUPARCO для применения на поле боя.

Ее дальность составляет 180-200 км, несмотря на заявленные 450 км. Она запускается с транспортно-монтировочно-пусковой установки, что позволяет быстро разворачивать ее на местности.

Ракета оснащена инерциальной навигационной системой и может нести фугасную или кассетную боевую часть. Точность удара — около 150 метров.

Напомним, что конфликт между странами обострился в конце апреля, когда боевики напали на туристов в Кашмире, убив десятки людей.

Нью-Дели обвинил Исламабад, который якобы поддерживает боевиков, причастных к нападению, и в ответ перекрыл Пакистану доступ к реке Инд — ключевому источнику воды. В ответ Пакистан заявил, что такой шаг расценивает как “акт войны” и пообещал ответить ответными мерами.

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