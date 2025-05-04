Трамп не будет баллотироваться в президенты в третий раз и поддержит преемника-республиканца

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в выборах главы государства в 2028 году. В то же время он не исключает возможности поддержать одного из ведущих представителей своей администрации на выборах 2028 года.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

Трамп заявил, что будет президентом два срока

— Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал это очень важным, — отметил Трамп.

Лидер США добавил, что некоторые высокопоставленные чиновники, которые работают в его правительстве, — “восходящие звезды” Республиканской партии. Кого-то из них он, вероятно, поддержит в следующей избирательной кампании.

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— Многие люди продают шляпу 2028 года. Но это не то, к чему я стремлюсь. Я хочу провести четыре замечательных года и передать ее кому-то, в идеале — великому республиканцу, — сказал он.

Среди возможных кандидатов Трамп упомянул вице-президента США Джей Ди Вэнса и государственного секретаря США Марко Рубио.

— Вполне возможно. Я думаю, что он (Вэнс — ред.) фантастический, блестящий парень. Марко замечательный. Есть много таких замечательных, — заявил Трамп.

Трамп собирался участвовать в выборах

Ранее Дональд Трамп не исключал вероятности участия в выборах на третий срок. В частности, он намекал, что “есть методы”, которые это позволяют.

Более того, кампания Трампа запустила продажу мерча с надписью Trump 2028, несмотря на действующую норму Конституции США, которая ограничивает полномочия президента двумя четырехлетними сроками.

28 апреля в интервью The Atlantic Трамп отметил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2028 года.

Эта позиция согласуется с 22 поправкой к Конституции США, которая запрещает одному лицу занимать президентский пост более двух раз.

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