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В Британии провели антитеррористические операции: арестованы восемь человек

арешт терористів в Британії
Фото: Pexels

Как сообщили в полиции Лондона, в ходе специальной антитеррористической операции были арестованы восемь человек, которые готовили заговор с целью нападения на конкретного человека, имя которого не называют.

Угроза нацбезопасности

— Четверо из них – двое 29 лет, один 40 лет и один 46 лет – являются гражданами Ирана. Полиция заявила, что национальность и возраст пятого задержанного все еще устанавливаются, — говорится в сообщении.

Еще три человека, все иранцы, были арестованы в Лондоне в субботу, 3 мая, в рамках отдельного расследования контртеррористической полиции. Полиция заявила, что эти две операции не связаны.

Министр внутренних дел Иветт Купер поблагодарила полицию и службы безопасности “за действия, которые они предприняли, чтобы сохранить страну в безопасности”.

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— Это серьезные события, которые демонстрируют постоянное требование адаптировать нашу реакцию на угрозы национальной безопасности, — заявила Купер.

Установить мотивацию

Полиция заявила, что расследование связано с подозрением в подготовке теракта против “конкретного объекта”. “Пострадавший объект” не назвали. Известно, что он проинформирован и получает поддержку от полиции.

Расследование находится на ранней стадии. Правоохранители изучают разные направления расследования, чтобы установить любую потенциальную мотивацию, а также определить, может ли существовать дальнейший риск для общественности.

В рамках отдельной операции полиция сообщила, что трое мужчин 39, 44 и 55 лет, были арестованы в соответствии с законом о национальной безопасности по трем отдельным адресам в Лондоне. Их заключили под стражу, пока продолжаются обыски. Полиция заявила, что это расследование не связано с арестом пяти человек.

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Источник: ВВС
арешт, Великобритания, поліціяя, тероризм
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