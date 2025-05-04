У Британії провели антитерористичні операції: заарештовано вісім осіб

Як повідомили в поліції Лондона, під час спеціальної антитерористичної операції було заарештовано вісьмох осіб, які готували змову з метою нападу на конкретну людину, ім’я якої не називають.

Загроза нацбезпеці

– Четверо з них – двоє 29 років, один 40 років і один 46 років – є громадянами Ірану. Поліція заявила, що національність і вік п’ятого затриманого все ще встановлюються, – йдеться у повідомленні.

Ще троє людей, усі іранці, були заарештовані в Лондоні в суботу, 3 травня, в межах окремого розслідування контртерористичної поліції. Поліція заявила, що ці дві операції не пов’язані.

Міністерка внутрішніх справ Іветт Купер подякувала поліції і службам безпеки “за дії, які вони зробили, щоби зберегти країну в безпеці”.

Зараз дивляться

– Це серйозні події, які демонструють постійну вимогу адаптувати нашу реакцію на загрози національній безпеці, – заявила Купер.

Встановити мотивацію

Поліція заявила, що розслідування пов’язане з підозрою в підготовці теракту проти “конкретного об’єкта”. Відомо, що він проінформований і отримує підтримку від поліції.

Розслідування перебуває на ранній стадії. Правоохоронці вивчають різні напрями розслідування, щоб встановити будь-яку потенційну мотивацію, а також визначити, чи може спостерігатися подальший ризик для громадськості.

В межах окремої операції поліція повідомила, що троє чоловіків 39, 44 і 55 років, були заарештовані відповідно до закону про національну безпеку за трьома окремими адресами в Лондоні. Їх взяли під варту, поки тривають обшуки. Поліція заявила, що це розслідування не пов’язане з арештом п’яти осіб.

Джерело : ВВС

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