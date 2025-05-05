$1 тыс. и билет домой: Трамп платит мигрантам за выезд из США

Администрация Дональда Трампа запускает новую программу для нелегальных мигрантов в США. Тем, кто согласится покинуть страну добровольно, предлагают $1000 наличными и полностью оплаченное путешествие домой.

Об этом пишет Bloomberg.

Выплата $1 тыс. за добровольную депортацию: что известно

Программа реализуется через приложение CBP Home. Как заявляют в Министерстве внутренней безопасности (DHS), она является частью стратегии массовых депортаций с минимальными затратами для бюджета.

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В ведомстве отмечают, что выплата происходит только после подтверждения возвращения человека в страну происхождения.

Чиновники называют инициативу эффективной альтернативой дорогим арестам, задержаниям и принудительным высылкам.

— Если вы находитесь здесь нелегально, добровольная депортация — лучший, самый безопасный и дешевый способ покинуть США и избежать ареста, — заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Программа является продолжением новой иммиграционной политики, которую администрация Трампа начала продвигать в начале этого года.

Ранее запускались рекламные кампании в соцсетях и на телевидении с призывами к мигрантам “вернуться домой или быть депортированными навсегда”.

Приложение CBP One, которое во времена администрации Джо Байдена использовалось для назначения интервью по вопросам убежища, теперь переориентировано на поощрение добровольного выезда.

В DHS подсчитали, что даже с выплатой $1000 новая программа позволит уменьшить расходы на депортации на 70%. По словам представителей ведомства, традиционное возвращение домой одного нелегального мигранта обходится налогоплательщикам примерно в $17 тыс.

Первые результаты программы уже есть: один из мигрантов недавно получил оплаченный авиарейс из Чикаго в Гондурас. На эту и следующую неделю запланированы еще несколько подобных выездов.

С начала года из США депортировали более 65 тыс. человек

Введение новой политики произошло на фоне того, что уровень депортаций до сих пор не достигает запланированных показателей, несмотря на ряд масштабных рейдов. С начала года Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) арестовала 66 тыс. человек и депортировала около 65,6 тыс.

Кроме того, администрация Трампа приняла меры по ограничению легальных путей иммиграции — временно приостановлено рассмотрение некоторых заявок на грин-карты и отказано в продлении временной защиты для выходцев из Гаити и Венесуэлы.

Хотя последние решения временно заблокированы судами, общая политика ужесточения контроля сохраняется.

Количество нелегальных пересечений южной границы США в марте упало до самого низкого уровня за несколько десятилетий — примерно 7 тыс. случаев.

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