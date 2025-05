Фото Трампа, расследования и карикатуры: кто получил Пулитцеровскую премию 2025 года

В США назвали лауреатов Пулитцеровской премии 2025 года — главной журналистской награды в стране. Церемония состоялась 5 мая в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Пулитцеровская премия 2025 — победители

Триумфатором этого года стало издание The New York Times. Оно получило сразу четыре награды и довело общее количество Пулитцеров в своей истории до 139 — это абсолютный рекорд.

В частности, премию за оперативную фотографию получил фотокорреспондент Даг Миллс за снимок момента покушения на Дональда Трампа — на кадре видно, как пуля пролетает в воздухе.

Издание также отметили за глубокий аналитический материал о войне в Афганистане, международные репортажи о конфликте в Судане и совместное с Baltimore Banner расследование о влиянии фентанила на жителей Балтимора.

По две награды в этом году получили The Washington Post и The New Yorker. Журналисты The Washington Post получили Пулитцера за освещение покушения на Трампа, а также за карикатуры Энн Телнес — художница ушла из газеты после того, как руководство отказалось публиковать ее рисунок с владельцем издания Джеффом Безосом, склонившимся перед Трампом.

Журналистское агентство Reuters было отмечено за масштабное расследование о международной торговле химикатами, которые используются для изготовления фентанила. Команда показала, как именно китайские поставщики обходят американское таможенное законодательство и почему власти США до сих пор не смогли эффективно остановить поток этих веществ.

Награду за общественную службу получила некоммерческая организация ProPublica. Ее материалы рассказали о беременных женщинах, которые умерли после того, как врачи отказывались оказывать им медицинскую помощь, потому что боялись нарушить жесткие законы об абортах.

Премию за национальное расследование получила The Wall Street Journal — за серию публикаций о личной и политической трансформации Илона Маска. Среди тем: его склонение к консервативной политике, употребление психоактивных веществ и частные разговоры с диктатором Путиным.

В художественных номинациях победили Персиваль Эверетт с романом James — переосмыслением истории Гекльберри Финна с точки зрения темнокожего героя Джима, Эдда Л. Филдс-Блэк — за книгу о Гарриет Табмен, а также Бренден Джейкобс-Дженкинс за драму Purpose об афроамериканской семье среднего класса.

С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте премии.

Источник : Reuters

