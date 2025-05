Фото Трампа, розслідування та карикатури: хто отримав Пулітцерівську премію 2025

У США назвали лауреатів Пулітцерівської премії 2025 року – головної журналістської відзнаки в країні. Церемонія відбулася 5 травня у Колумбійському університеті в Нью-Йорку.

Пулітцерівська премія 2025 – переможці

Тріумфатором цього року стало видання The New York Times. Воно здобуло одразу чотири нагороди й довело загальну кількість Пулітцерів у своїй історії до 139 – це абсолютний рекорд.

Зокрема, премію за оперативну фотографію отримав фотокореспондент Даґ Міллс за знімок моменту замаху на Дональда Трампа – на кадрі видно, як куля пролітає в повітрі.

Видання також відзначили за глибокий аналітичний матеріал про війну в Афганістані, міжнародні репортажі про конфлікт у Судані та спільне з Baltimore Banner розслідування про вплив фентанілу на мешканців Балтимора.

По дві нагороди цього року отримали The Washington Post та The New Yorker. Журналісти The Washington Post отримали Пулітцера за висвітлення замаху на Трампа, а також за карикатури Енн Телнес – художниця пішла з газети після того, як керівництво відмовилося публікувати її малюнок із власником видання Джеффом Безосом, що схилився перед Трампом.

Журналістське агентство Reuters було відзначене за масштабне розслідування про міжнародну торгівлю хімікатами, які використовуються для виготовлення фентанілу. Команда показала, як саме китайські постачальники обходять американське митне законодавство і чому влада США досі не змогла ефективно зупинити потік цих речовин.

Нагороду за громадську службу отримала некомерційна організація ProPublica. Її матеріали розповіли про вагітних жінок, які померли після того, як лікарі відмовлялися надавати їм медичну допомогу, бо боялися порушити жорсткі закони про аборти.

Премію за національне розслідування здобула The Wall Street Journal – за серію публікацій про особисту й політичну трансформацію Ілона Маска. Серед тем: його схиляння до консервативної політики, вживання психоактивних речовин і приватні розмови з диктатором Путіним.

У мистецьких номінаціях перемогли Персіваль Еверетт із романом James – переосмисленням історії Гекльберрі Фінна з погляду темношкірого героя Джима, Едда Л. Філдс-Блек – за книгу про Гаррієт Табмен, а також Бренден Джейкобс-Дженкінс за драму Purpose про афроамериканську родину середнього класу.

З повним списком переможців можна ознайомитися на сайті премії.

Джерело : Reuters

