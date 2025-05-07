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Юлия Захарченко, редактор ленты

Дроны СБУ успешно отработали по двум заводам ВПК РФ: подробности ночной атаки

Дрони СБУ уразили військові заводи РФ
Фото: Факти ICTV

Этой ночью дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили два завода военно-промышленного комплекса в российском тылу — Базальт и Сплав.

Об этом Фактам ICTV сообщают источники в СБУ.

Атака дронами по оборонным заводам РФ 7 мая

— “Бавовна” посетила Базальт — главное оборонное предприятие по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск армии РФ (Красноармейск, Московская область), — отмечают источники в СБУ.

Там местные жители насчитали по меньшей мере семь взрывов, после которых начался пожар.

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Также атакован завод Сплав — единственное в России предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны. Оно расположено в городе Тула.

После ударов дронов на территории предприятия вспыхнул сильный пожар, возникло задымление.

Тула і Красноармійськ на карті

Тула и Красноармейск в России на карте

Кроме того, движение украинских беспилотников заставило россиян ввести на территории Московской области план Ковер, который предусматривает закрытие аэропортов. Это создало транспортный коллапс, ведь авиакомпании отменили сотни рейсов.

— В отличие от россиян, бьющих по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, помогающим врагу осуществлять вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей России будет продолжаться в дальнейшем, — сообщил информированный источник в СБУ.

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