Дроны СБУ успешно отработали по двум заводам ВПК РФ: подробности ночной атаки

Этой ночью дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили два завода военно-промышленного комплекса в российском тылу — Базальт и Сплав.

Об этом Фактам ICTV сообщают источники в СБУ.

Атака дронами по оборонным заводам РФ 7 мая

— “Бавовна” посетила Базальт — главное оборонное предприятие по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск армии РФ (Красноармейск, Московская область), — отмечают источники в СБУ.

Там местные жители насчитали по меньшей мере семь взрывов, после которых начался пожар.

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Также атакован завод Сплав — единственное в России предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны. Оно расположено в городе Тула.

После ударов дронов на территории предприятия вспыхнул сильный пожар, возникло задымление.

Кроме того, движение украинских беспилотников заставило россиян ввести на территории Московской области план Ковер, который предусматривает закрытие аэропортов. Это создало транспортный коллапс, ведь авиакомпании отменили сотни рейсов.

— В отличие от россиян, бьющих по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, помогающим врагу осуществлять вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей России будет продолжаться в дальнейшем, — сообщил информированный источник в СБУ.

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