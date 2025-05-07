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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Дрони СБУ успішно відпрацювали по двох заводах ВПК РФ: подробиці нічної атаки

Дрони СБУ уразили військові заводи РФ
Фото: Факти ICTV

Цієї ночі далекобійні дрони Служби безпеки України уразили два заводи військово-промислового комплексу в російському тилу — Базальт і Сплав.

Про це Фактам ICTV повідомляють джерела у СБУ.

Атака дронами по оборонних заводах РФ 7 травня

– “Бавовна” завітала на Базальт — головне оборонне підприємство з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії РФ (Красноармійськ, Московська область), – зазначають джерела у СБУ.

Там місцеві жителі нарахували щонайменше сім вибухів, після яких розпочалася пожежа.

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Також атаковано завод Сплав — єдине у Росії підприємство, яке проєктує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони. Воно розташоване у місті Тула.

Після ударів дронів на території підприємства спалахнула сильна пожежа та виникло задимлення.

Тула і Красноармійськ на карті

Тула і Красноармійськ у Росії на карті

Окрім того, рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території Московської області план Ковер, який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс, адже авіакомпанії скасували сотні рейсів.

– На відміну від росіян, які б’ють по житлових багатоповерхівках у мирних містах, СБУ працює чітко по військових об’єктах, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей Росії триватиме надалі, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

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