Дрони СБУ успішно відпрацювали по двох заводах ВПК РФ: подробиці нічної атаки

Цієї ночі далекобійні дрони Служби безпеки України уразили два заводи військово-промислового комплексу в російському тилу — Базальт і Сплав.

Про це Фактам ICTV повідомляють джерела у СБУ.

Атака дронами по оборонних заводах РФ 7 травня

– “Бавовна” завітала на Базальт — головне оборонне підприємство з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії РФ (Красноармійськ, Московська область), – зазначають джерела у СБУ.

Там місцеві жителі нарахували щонайменше сім вибухів, після яких розпочалася пожежа.

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Також атаковано завод Сплав — єдине у Росії підприємство, яке проєктує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони. Воно розташоване у місті Тула.

Після ударів дронів на території підприємства спалахнула сильна пожежа та виникло задимлення.

Окрім того, рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території Московської області план Ковер, який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс, адже авіакомпанії скасували сотні рейсів.

– На відміну від росіян, які б’ють по житлових багатоповерхівках у мирних містах, СБУ працює чітко по військових об’єктах, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей Росії триватиме надалі, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

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