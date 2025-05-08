Кремль тратит $100 млрд, чтобы не остаться на параде в одиночестве — ЦПД

Российская пропаганда гордится тем, что на параде 9 мая в Москве будут присутствовать лидеры 29 стран. Однако на самом деле большинство из них приедут не из-за преданности идеалам Кремля, а из-за денег.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

РФ тратит $100 млрд для привлечения иностранных лидеров к параду

Россия простила странам — участникам парада долги, которые суммарно составляют $50 млрд. Кроме того, Москва предоставила им льготные кредиты и другие бонусы на еще около $20 млрд, а также вложила или пообещала вложить более $30 млрд в инвестиционные проекты.

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В общем Кремлю проведение парада с лидерами других стран обходится примерно в $100 млрд.

— В частности, крупнейшим должником РФ является ее ближайший союзник — Беларусь, которая должна около $29 млрд. В марте этого года Путин подписал закон, который позволяет Беларуси еще семь лет не платить долги РФ, — добавили в ЦПД.

Также частично или полностью Россия простила долги таким странам, как Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Эфиопия, Конго, Лаос, Монголия и другие.

Еще одной мотивацией посещения парада являются вероятные российские инвестиции.

— Так, Казахстан заинтересован в строительстве атомной станции на средства Росатома, Туркменистан — в возвращении на российский газовый рынок, Узбекистан в получении новых кредитов и т. д., — объяснили в Центре.

Соответственно, как отметили в ЦПД, Россия пытается показать себя влиятельной мировой силой, используя кредиты, инвестиции и экономические преференции для постсоветских государств и стран Глобального Юга.

Источник: Центр противодействия дезинформации

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