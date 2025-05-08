Кремль витрачає $100 млрд, щоб не залишитися на параді наодинці – ЦПД

Російська пропаганда пишається тим, що на параді 9 травня в Москві будуть присутні лідери 29 країн. Однак насправді більшість із них приїдуть не через відданість ідеалам Кремля, а через гроші.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

РФ витрачає $100 млрд для залучення іноземних лідерів до параду

Росія пробачила країнам — учасникам параду борги, які сумарно становлять $50 млрд. Крім того, Москва надала їм пільгові кредити та інші бонуси на ще близько $20 млрд, а також вклала або пообіцяла вкласти понад $30 млрд в інвестиційні проєкти.

Зараз дивляться

Загалом Кремлю проведення параду з лідерами інших країн обходиться приблизно в $100 млрд.

– Зокрема, найбільшим боржником РФ є її найближчий союзник – Білорусь, яка заборгувала близько $29 млрд. У березні цього року Путін підписав закон, який дозволяє Білорусі ще сім років не платити борги РФ, – додали в ЦПД.

Також частково або повністю Росія пробачила борги таким країнам, як Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Ефіопія, Конго, Лаос, Монголія та інші.

Ще однією мотивацією відвідування параду є ймовірні російські інвестиції.

– Так, Казахстан зацікавлений у будівництві атомної станції за кошти Росатома, Туркменістан – у поверненні на російський газовий ринок, Узбекистан – в отриманні нових кредитів тощо, – пояснили в Центрі.

Відповідно, як зазначили в ЦПД, Росія намагається показати себе впливовою світовою силою, використовуючи кредити, інвестиції та економічні преференції для пострадянських держав і країн Глобального Півдня.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.